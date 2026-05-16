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Críticas a Andrea del Boca en Gran Hermano: ¿qué dijo Santiago del Moro sobre su ausencia?

El debate por los supuestos "privilegios" de la actriz empezó con los televidentes y siguió en la red X. Cuestionan que no participa en los programas de Telefe ni en el streaming oficial.

El conductor salió al cruce de las críticas por los supuestos  privilegios de la actriz en Telefe.

El conductor salió al cruce de las críticas por los supuestos  "privilegios" de la actriz en Telefe.

Redes sociales

El clima de Gran Hermano: Generación Dorada está que arde, adentro y afuera de la casa, por los supuestos "privilegios" que tendría Andrea del Boca. El tema surgió en redes y el conductor del ciclo, Santiago del Moro, salió a defender a la actriz: "Nadie tiene obligación".

El entorno más cercano del músico desmiente categóricamente la información.
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Todo comenzó como una queja de los televidentes de Telefe y siguió en X, donde los seguidores del reality aseguraron que la artista tiene "privilegios". Cuestionaron duramente que Del Boca no participe de los debates y afirmaron que la artista tiene "ventajas" respecto de sus compañeros.

El principal argumento de las críticas se basa en que, desde el 6 de abril, cuando Del Boca tuvo un accidente en la cocina de la casa en el que se rompió un diente y tuvo que salir para ver a su odontólogo, no se la vio más. La acusaron de faltar a los programas del canal y de no ir al streaming oficial. Hasta ahora, es la regla que cumplen todos los exhermanitos y que no está ocurriendo con "la reina de las telenovelas".

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Gran Hermano: el fuerte cruce en redes

"Señor Santiago del Moro, ¿por qué le dan tanta prioridad a Andrea del Boca si desde que salió nunca fue a ningún programa de Telefe ni streams? ¿No le parece una falta de respeto y que no le están dando la misma posibilidad a todos?", lanzó una usuaria en X. Lejos de dejar pasar el comentario, Santiago del Moro respondió: "Señora, en cuanto esté en condiciones y termine el tratamiento de su boca, ella vendrá como todos. Entre o no a la casa. Es decir, antes o después ahí estará. Eso espero, atentamente".

El cruce no quedó ahí, sino que otro seguidor se quejó por la "vida normal" que hace Del Boca mientras, aseguran, espera por el alta médica. "El tratamiento más raro del mundo: no le permite asistir a programas ni cumplir con la rueda de prensa como todos, pero sí puede juntarse a comer y salir con los otros ex Gran Hermano, grabar TikToks y salir a hablar en el stream de su hija", remarcaron en redes.

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