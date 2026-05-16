Horóscopo de hoy, domingo 17 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 17 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Las predicciones de Jimena La Torre para el 2026, signo por signo

(21 de marzo al 19 de abril)

Las subidas de tono confunden a su pareja. Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Procure llevar una vida más sana.

(20 de abril al 21 de mayo)

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Momento propicio para invertir en el hogar. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. La vista puede causarle problemas, acuda al oftalmólogo.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Necesita recapacitar más sobre su nueva relación. Está en un buen momento económico. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Aleje el estrés y procure descansar todo lo que pueda.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Falta de entendimiento con la persona amada. Si no quiere pasar apuros debe empezar a ahorrar. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Inténtelo, demuestre más cariño y comprensión. Gracias a ese carácter ahorrativo se puede permitir algunos caprichos. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Sea cuidadoso con los pequeños detalles de su salud.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Recibirá una gran sorpresa en su vida sentimental. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. Estará lleno de energía.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Encontrará el equilibrio con su pareja teniendo más intimidad. En su economía, la racha es estupenda. Está muy receptivo ante las novedades laborales. La tila puede ayudarle en los momentos de estrés.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Vigile las molestias musculares.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Los amigos le brindarán la oportunidad de divertirse. Su economía no está en el mejor momento. No se busque complicaciones con un colega. Proteja su garganta de manera especial.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Piense más en los pequeños detalles del amor. No tiene control alguno de lo que gasta ni de lo que gana. Las aguas profesionales vuelven a su cauce. Las bajadas de tensión pueden producirle mareos.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Su entusiasmo motivará de manera especial a su pareja. Planificación y ahorro deben ser prioritarios. Sea más cuidadoso en sus funciones laborales. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.