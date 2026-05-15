La noticia más esperada por los hinchas: el histórico canal que transmitirá el Mundial 2026 La señal dio a conocer la noticia en sus redes sociales a menos de un mes de que se inicie el torneo. El detalle de los partidos que pasará, incluido los que juegue la Selección argentina. Por Agregar C5N en









TyC Sports anunció que transmitirá el Mundial 2026.

A menos de un mes del arranque de Mundial 2026 se confirmó que un histórico canal finalmente transmitirá los partidos de la Selección argentina, entre otros encuentros mundialistas. Se trata de TyC Sports, quien realizó el esperado anuncio en sus redes oficiales y sorprendió a propios y fanáticos.

"Quedate otra vez. El Mundial 2026 lo vas a vivir, como siempre, en TyC Sports", así realizó el anuncio la señal deportiva de cable en sus redes sociales junto a un video musicalizado por la versión de La T y La M del tema No se Va.

copa del mundo El 11 de junio arranca el Mundial 2026.

Según informaron "la cobertura incluirá una programación íntegramente dedicada a la Copa del Mundo con diferentes segmentos de información, debate y análisis junto al plantel periodístico que mejor explica lo que sucede dentro y fuera de la cancha".

Así informó TyC Sports que transmitirá el Mundial 2026