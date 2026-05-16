El Partido no es sólo fútbol: Argentina-Inglaterra del 86 entre las genialidades de Maradona y el conflicto histórico por Malvinas

A 40 años del mítico duelo en el Estadio Azteca, el jueves se estrena el documental que narra el enfrentamiento entre ambos países a lo largo del tiempo. Un film que cuenta, por primera vez, con la presencia conjunta de jugadores argentinos e ingleses, que recuerdan los grandes hitos del Pelusa.

Domingo 22 de junio de 1986 . Estadio Azteca, Distrito Federal de México. El calor del mediodía calienta más la atmósfera, en la previa de un duelo vibrante por los cuartos de final del Mundial. De un lado está la Selección argentina que lidera el mejor jugador del mundo, Diego Maradona . Enfrente aparece Inglaterra , encabezada por el veterano arquero Peter Shilton y el goleador del torneo, Gary Lineker . Ninguno de los 22 protagonistas imagina lo que van a presenciar. Tampoco las 110 mil personas en las tribunas.

A poco de cumplirse 40 años del mítico enfrentamiento que ganó la Albiceleste dirigida por Carlos Bilardo , este jueves llegará a los cines El Partido , el documental sobre el encuentro deportivo más recordado por la sociedad argentina y que cuenta con una rivalidad latente entre ambos países. Desde la usurpación de las Islas Malvinas hace siglos , pasando por el conflicto bélico de 1982, hasta la obra cumbre del Pelusa en territorio mexicano, donde realizó la Mano de Dios y el mejor gol de la historia de los mundiales, apenas cuatro años después de la Guerra .

"¿Cuánto inicia un partido?" y "¿Cuándo finaliza?" son preguntas que envuelven el film realizado por los directores Juan Cabral y Santiago Franco , basado en el libro homónimo escrito por el periodista Andrés Burgo . A partir de allí, el minucioso material relata el antagonismo , bajo un análisis político, social y deportivo. Las paradas obligadas son 1765 (primera base instalada de Reino Unido en el archipiélago) , el Mundial de Inglaterra 1966 , el conflicto bélico de 1982 , México 1986 y el presente.

El gran acierto del film es la presencia de algunos jugadores de aquel cruce. Argentinos e ingleses comparten, por primera vez, sus vivencias, reflexiones y, en especial, las reacciones ante las diferentes imágenes que observan sobre las causas que produjeron el distanciamiento entre las naciones. Además, hay espacios para las anécdotas, las vivencias, la emoción y la admiración y enojo inglés por las genialidades de Maradona.

Jugadores argentinos en El Partido Ruggeri, Giusti y Burruchaga durante la filmación de la película. Prensa El Partido

Durante el desarrollo aparece la sonrisa y el carisma de John Barnes -el delantero que casi arruina el triunfo albiceleste- , la claridad conceptual de Lineker -figura inglesa y goleador del Mundial- y el enojo inquebrantable del capitán Shilton con Diego debido a la "Mano de Dios", ya que el arquero fue la víctima principal de la picardía del nacido en Villa Fiorito. Y del otro lado, se muestra la autenticidad de Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti, la efusividad de Julio Olarticoechea, las frases picantes de Oscar Ruggeri, y el temple de Jorge Valdano. Un lujo de elenco.

El Partido dura 91 minutos, la misma cantidad de tiempo del memorable Argentina-Inglaterra del 86. Grabado en blanco y negro, con excelente material de archivo, más las narraciones de los jugadores, cada una de las piezas que conformó el film logra trasladar la carga emotiva y el sentimiento de aquel encuentro que cumplirá cuatro décadas.

Gary Lineker en El Partido Gary Lineker, figura y goleador de Inglaterra, brinda testimonios magistrales. Prensa El Partido

Hay una idea principal que se percibe en la sociedad: Argentina-Inglaterra es un duelo eterno. El conflicto está arraigado, al igual que el encuentro de México 1986. Desde la llegada de la primera embarcación inglesa a Malvinas, pasando por las invasiones a Buenos Aires en 1806 y 1807, pasando por la guerra, hasta la obra más memorable de la historia del fútbol realizada por Maradona. El Partido consigue reflexionar, despertar bronca, causar lágrimas y también expone genialidades, triunfos, miserias políticas y la crueldad de un conflicto bélico evitable. Por eso, el partido entre Argentina-Inglaterra se sigue jugando y no parece tener fin.

El trailer oficial de El Partido

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Ficha técnica de El Partido