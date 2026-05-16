Silbidos, cantitos e insultos: la reacción de los hinchas de River cuando apareció Di María en el Monumental Tras el polémico pase a semifinales de Rosario Central, el campeón del mundo fue silbado por todo el estadio cuando ingresó a hacer el calentamiento previo en el campo de juego. Por Agregar C5N en









El campeón del mundo no fue bien recibido en el Monumental. @RosarioCentral

El clima en el Estadio Monumental era de una final, de un encuentro decisivo, de dos candidatos al título. River y Rosario Central se enfrentaban por una de las semifinales del Torneo Apertura, y la reacción que se esperaba no tardó en llegar: apenas pisó el campo de juego el campeón del mundo Ángel Di María, la hinchada del Millonario se vino abajo con insultos, cantitos y silbidos.

Uno de los ídolos de la Selección argentina, que se coronó en el Mundial de Qatar 2022, fue recibido con un fuerte repudio que se manifestó en una silbatina que retumbó en todo el estadio. Sin embargo, la resistencia de los hinchas no se limitó a los silbidos, sino que incluyó cánticos específicos destinados al Fideo durante los movimientos precompetitivos y la presentación de las formaciones.

di maria river El Fideo, de 38 años, es una de las figuras del fútbol argentino. @RosarioCentral

Desde las tribunas bajó un grito contundente: "Fideo seca nuca", una frase que reflejó el rechazo absoluto del hincha millonario hacia el experimentado atacante. El ataque hacia el ex-Real Madrid se basa en las polémicas arbitrales que han rodeado a Rosario Central desde el retorno de Di María al fútbol argentino a mediados de 2025 y el insólito título de Liga que le fue otorgado por la AFA al finalizar la temporada pasada.

Por su parte, Di María había alimentado la previa con expresiones cruzadas en redes sociales tras el último duelo contra Racing, afirmando que "molesta ver ganar a los equipos del Interior". Sin embargo, sus palabras no hicieron más que incrementar la reprobación en Núñez, donde incluso cuando su imagen apareció en la pantalla gigante, los insultos y silbidos se intensificaron.