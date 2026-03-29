29 de marzo de 2026 Inicio
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La inesperada chicana de Zambia a la Selección argentina antes del amistoso: "No corre"

El delantero Kingstone Mutandwa, quien se desempeña en el conjunto africano, analizó a la albiceleste de cara al partido del martes en la Bombonera por la fecha FIFA.

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Zambia se prepara para enfrentar a Argentina.

Zambia se prepara para enfrentar a Argentina.

El delantero Kingstone Mutandwa, quien se desempeña en la Selección de Zambia, chicaneó a Argentina en la previa del partido amistoso que se jugará el martes en el marco de la fecha FIFA y afirmó que el equipo de la albiceleste "no corre".

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En diálogo con el sitio oficial de la Football Association of Zambia, Mutandwa expuso que el plantel del equipo africano observó el amistoso entre Argentina y Mauritania, en el que la albiceleste se impuso 2-1: "Vimos el partido, sí que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico. No corre, pero por supuesto, que tienen muchos grandes jugadores. El martes tendremos que dar un 200%".

En tal sentido, manifestó su entusiasmo de cara al partido con Argentina, que se llevará a cabo el martes a las 20:15 en la Bombonera: "Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Sabemos que hay un gran jugador en su equipo, pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo", señaló.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni prepara el partido de Argentina contra Zambia.

Lionel Scaloni prepara el partido de Argentina contra Zambia.

Por su parte, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, analizó variantes durante un encuentro amistoso con la Sub 20 de Diego Placente, después del triunfo sobre Mauritania. Con un equipo conformado por futbolistas que no fueron titulares, Argentina aprovechó que la selección juvenil comenzó un nuevo ciclo tras el subcampeonato en el Mundial de Chile y armó un partido en Ezeiza: el resultado fue victoria por 1-0 con un gol de José Manuel López.

Tras el amistoso, el Scaloni decidió liberar al plantel hasta el lunes, cuando los jugadores de la Selección vuelvan a entrenarse en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Los futbolistas retomarán el trabajo de cara al último amistoso frente a Zambia, en el que comenzarán a despedirse de su gente previo al Mundial 2026.

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