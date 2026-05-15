15 de mayo de 2026 Inicio
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El tenso cruce entre Dibu Martínez y Mac Allister en el triunfo de Aston Villa, que clasificó a Champions League

En un duelo clave por la Premier League, los campeones del mundo protagonizaron un inesperado encontronazo con empujones e insultos. Pese al roce, el arquero festejó el pase a la máxima competición europea tras vencer al Liverpool por 4 a 2 de local.

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El arquero de la Selección argentina se llevó el triunfo.

El arquero de la Selección argentina se llevó el triunfo.

El Aston Villa logró la clasificación a la próxima UEFA Champions League al derrotar por 4-2 a Liverpool en Villa Park, por la fecha 37 de la Premier League. El equipo dirigido por Unai Emery se aseguró el cuarto puesto de la tabla y confirmó su participación de la máxima competición europea en un encuentro caliente que tuvo como protagonistas a Emiliano "Dibu" Martínez y Alexis Mac Allister, en un cruce de alto voltaje.

Dibu Martínez y la celebración por el gol de Aston Villa con asistencia suya.
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El encontronazo ocurrió durante la primera etapa, cerca de los 30 minutos, tras un tiro de esquina a favor del Liverpool. En un intento por incomodar al arquero dentro del área chica, Mac Allister se paró muy cerca del marplatense para obstruir su visión. Fiel a su estilo, el Dibu reaccionó lanzándole un manotazo en la nuca al mediocampista para sacarlo de su posición, una acción que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Lejos de tomárselo como un simple roce de juego o una broma entre compañeros de la Selección, el volante reaccionó con visible molestia y enojo. Las cámaras de la transmisión oficial captaron a Mac Allister hablándole con furia al arquero, dedicándole incluso algunos insultos al aire mientras se alejaba de la jugada.

dibu martinez aston villa champions
¿Jugará el Dibu Martínez la Champions League con Aston Villa la temporada que viene?

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Más allá del cruce, el partido fue un espectáculo de fútbol donde el inglés Ollie Watkins se consagró como la figura de la noche al anotar un doblete. También hubo protagonismo de otros argentinos: Emiliano Buendía fue titular en los Villanos y se retiró bajo una ovación de todo el estadio al ser reemplazado cerca del final. Por el lado del Liverpool, el neerlandés Virgil van Dijk marcó dos goles de cabeza que no alcanzaron para frenar la contundencia del equipo de Birmingham.

Tras el pitazo final, la situación no pasó a mayores y ambos jugadores de la Scaloneta se saludaron al final del partido. El Dibu terminó la jornada celebrando el hito europeo en el césped junto a su familia, y atajando penales a su hijo Santino, mientras el cuerpo técnico de Lionel Scaloni termina de definir la lista de convocados para la defensa de la corona mundial.

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Mirá el momento en el que se cruzan Dibu Martínez y Alexis Mac Allsiter

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Mirá el resumen de la gran victoria de Aston Villa sobre Liverpool en Villa Park

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