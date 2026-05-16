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Alarma por la salud de Luis Miguel: las versiones detrás de la supuesta internación de urgencia

Mientras su entorno asegura que el "Sol de México" está en "perfecto estado de salud", desde Estados Unidos afirman que el cantante lleva varios días hospitalizado de urgencia en Nueva York bajo estricta supervisión médica.

El entorno más cercano del músico desmiente categóricamente la información.

El entorno más cercano del músico desmiente categóricamente la información.

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La salud de Luis Miguel volvió a encender las alarmas en todo el mundo y a preocupar a sus millones de seguidores, tras los rumores de una internación de urgencia por "problemas cardíacos graves".

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En las últimas horas, una serie de versiones cruzadas generaron incertidumbre sobre el estado del cantante, de 56 años. Desde medios internacionales como El sol de México y Diario de Querétaro reportaron que el ídolo mexicano había sido ingresado de urgencia a un hospital de Nueva York.

El artista, nacido en Puerto Rico y nacionalizado mexicano, habría sufrido una descompensación derivada de problemas cardíacos graves, lo que obligó a los especialistas a mantenerlo monitoreado y bajo supervisión médica, según las fuentes mexicanas.

Desde el entorno del músico desmintieron esta información: aseguraron que el intérprete de Culpable o no y La incondicional no se encuentra hospitalizado y que goza de un "perfecto estado de salud". Además, a través de cuentas de clubes de fans y canales no oficiales, se difundió un pedido para evitar la viralización de información falsa que solo busca alarmar al público.

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Los detalles de la supuesta internación de Luis Miguel

Los rumores sobre la internación de Luis Miguel por problemas cardíacos graves surgieron del ciclo de entretenimientos El Gordo y La Flaca, de Univisión, donde periodistas especializados en espectáculos aseguraron que el cantante habría ingresado al centro médico el lunes pasado. Agregaron que la atención se llevaba bajo estricto acuerdo de confidencialidad y que la mujer del músico, la diseñadora Paloma Cuevas, y una asistente personal lo estaban acompañando en este difícil momento.

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