Bolivia en jaque: en medio de la crisis social y los bloqueos, llegó la ayuda humanitaria de Argentina

El país lleva casi dos semanas de protestas y cortes de rutas, lo que derivó en un grave desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Mientras el presidente Rodrigo Paz Pereira denuncia un intento de desestabilización, Javier Milei lo respaldó en redes y la Cancillería argentina facilitó un puente aéreo para trasladar comida y otros insumos.

La situación política y social de Bolivia llegó a un punto crítico: tras casi dos semanas de bloqueos que han asfixiado a las principales ciudades, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira inició este sábado un masivo operativo policial y militar para liberar las rutas, mientras recibe un firme respaldo político y asistencia humanitaria por parte de la gestión de Javier Milei.

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Desde hace aproximadamente 11 días, sectores campesinos, mineros y la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen cerradas las principales carreteras del área andina. El principal reclamo se centra en la renuncia de Paz Pereira, a quien acusan de no poder resolver la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Las consecuencias de los bloqueos han sido devastadoras, especialmente en La Paz, donde se reportó un grave desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Los hospitales se han quedado sin reservas de oxígeno y el gobierno ya confirmó la muerte de al menos tres personas por la imposibilidad de recibir asistencia a tiempo.

Ante la urgencia de la situación, las fuerzas de seguridad bolivianas pusieron en marcha este sábado la operación denominada "Corredor humanitario", de la que participan unos 2.500 agentes policiales y 1.000 efectivos militares. Según reportó la agencia AP, el objetivo no es enfrentar a los manifestantes —los uniformados avanzan con equipos antimotines, pero bajo la orden de no utilizar armas letales— sino garantizar la libre circulación "para posibilitar el suministro de alimentos".

AL ESTILO NAYIB NUKELE: El presidente de Bolivia ordena un masivo despliegue policial y militar en Bolivia, mientras el Ejército intenta desbloquear varias carreteras tomadas por comunistas y golpistas. Mineros y agricultores salieron a defender al pedófilo zurdo, Evo Morales. pic.twitter.com/V2B7UjJlmf

El gobierno boliviano, a través de su vocero José Luis Gálvez, denunció que estas movilizaciones forman parte de un "plan macabro" orquestado por partidarios del expresidente Evo Morales que "buscan desestabilizar" al Ejecutivo. "Los que están buscando destrozar la democracia irán a la cárcel", advirtió Paz Pereira este viernes.

El respaldo de Argentina y el envío de aviones Hércules

En este contexto de alta tensión, el gobierno argentino decidió darle su apoyo total a la administración de Paz Pereira, tanto en el plano diplomático como en el logístico. El presidente Javier Milei anunció el envío de dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina hacia La Paz para colaborar en tareas de asistencia humanitaria, el primero de los cuales llegó este sábado.

Ayuda humanitaria a Bolivia 16-05-26 El Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina llegó este sábado a la ciudad de El Alto. X @pabloquirno

La Cancillería argentina informó que "se prevé la continuidad de este puente aéreo humanitario durante los próximos días, mediante el traslado progresivo de mayores volúmenes de alimentos y otros insumos esenciales". Además, expresó "su apoyo a la preservación de la paz social, el orden democrático y la gobernabilidad institucional".

"Mi más profundo agradecimiento al presidente Milei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia", sostuvo Paz Pereira en X. "Este gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad entre nuestras naciones, sino que representa un alivio vital para nuestras comunidades en momentos de gran necesidad", señaló.

Por su parte, el libertario le respondió a través de la misma red social: "Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso. Vamos a seguir acompañando a Bolivia con cooperación, decisión y hechos concretos", anticipó.

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Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso.



Vamos a seguir acompañando a Bolivia con cooperación,… — Javier Milei (@JMilei) May 16, 2026

En un comunicado conjunto, ocho países de América Latina —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú— expresaron su profunda preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, rechazaron cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática y llamaron a priorizar el diálogo y la paz social.

La crisis en Bolivia sigue en desarrollo mientras una marcha de seguidores de Morales se aproxima a la sede de Gobierno, con la intención de llegar este lunes para incrementar la presión sobre el mandatario. Varios sectores comenzaron a pedir la renuncia de Paz Pereira, que no tiene mayoría en el Congreso ni un partido fuerte que lo respalde.