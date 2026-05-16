La oposición le exige explicaciones a Javier Milei por el Tesla que le pidió a Elon Musk

Diputados de Unión por la Patria realizaron un pedido de información a la Secretaría General de la Presidencia por los dichos del Presidente sobre sus solicitudes al magnate. La ley prohíbe que reciba dádivas de empresas con intereses o vínculos comerciales con el país.

Tras la polémica que se generó por el Tesla del diputado jujeño Manuel Quintar, el presidente Javier Milei intentó defender al legislador y afirmó que él también le pidió un vehículo de la misma marca a Elon Musk. A raíz de esto, integrantes de Unión por la Patria realizaron un pedido de información a la Secretaría General de la Presidencia para que el jefe de Estado brinde explicaciones sobre obsequios recibidos por parte del empresario sudafricano.

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El caso del diputado Quintar y la compra de un Tesla Cybertruck, del que hay muy pocos modelos en el país, desató un fuerte revuelo político, sobre todo porque el ostentoso auto estuvo estacionado en el Congreso y debió ser trasladado en una grúa hasta Jujuy. En medio de los cuestionamientos, Milei avivó el debate al salir a bancar al legislador libertario durante una entrevista en el canal de streaming Carajo.

"Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?", retrucó con ironía el Presidente. Lejos de esquivar el cuestionamiento, el jefe de Estado intentó minimizar las críticas de la oposición hacia el diputado jujeño y tildó de "argumento comunista" los reclamos y pedidos de explicaciones por la lujosa camioneta.

En el reportaje, Milei rememoró su visita al magnate tecnológico en abril de 2024, cuando testeó la camioneta en Texas y confesó, entre risas, haberle pedido un ejemplar de regalo a Elon Musk tras bajarse del vehículo. "Le dije a Elon si me regalaba una. Pero no me dio pelota", aseguró.

Javier Milei se presentó en streaming y confesó que le pidió un Tesla a Elon Musk.

La anécdota encendió las alarmas de la oposición que, por acción del diputado Juan Marino, apuró un pedido de informes al Poder Ejecutivo y recordó que la ley prohíbe de forma categórica que el Presidente reciba dádivas de corporaciones o empresas con intereses o vínculos comerciales con el país.

Según los fundamentos del proyecto presentado en el Congreso, cualquier obsequio recibido en el marco de la función presidencial tiene vedado pasar a los bienes particulares del jefe de Estado y se exige que estos presentes sean asentados en registros oficiales como patrimonio estatal.

La medida busca investigar el accionar presidencial y transparentar los intereses comerciales del empresario. El legislador Marino dudó sobre la capacidad de Milei para distinguir la frontera entre un beneficio personal y los gestos de cortesía institucional que corresponden exclusivamente a la alta investidura de la Casa Rosada.

Lujo sobre ruedas: el precio del Tesla Cybertruck y los costos de la importación

La aparición de la costosa Tesla Cybertruck de Manuel Quintar en el Congreso desató la polémica. En pleno ajuste y con los hermanos Adorni bajo la lupa judicial por presunto enriquecimiento ilícito, ver la adquisición del diputado libertario generó malestar por el fuerte contraste con la motosierra y el ajuste.

La camioneta futurista y eléctrica de Tesla arranca en los u$s70 mil en Estados Unidos, pero las versiones full superan las seis cifras. Como la empresa de Elon Musk no opera en el país, traer este tanque a la Argentina suma aranceles de importación, IVA, impuestos internos y costos de homologación, que elevan el valor a un monto entre los u$s200 mil y u$s300 mil.