El secreto íntimo de De Paul y Messi que se conoció a menos de un mes del Mundial 2026

La preparación precompetitiva de dos estrellas de la Scaloneta salió a la luz y ya ilusiona a todos los hinchas.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi llegan de una temporada irregular en Inter Miami.

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 de fútbol , Rodrigo De Paul reveló una intimidad de su preparación junto a Lionel Messi que generó impacto en el mundo del fútbol. Es que el mediocampista de Inter Miami contó que ambos realizan un exigente plan físico especial para llegar en óptimas condiciones a la máxima cita de la FIFA con la Selección argentina .

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“Hace dos o tres meses que todos los días tenemos un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club. Los dos nos matamos para llegar de la mejor manera” , expresó De Paul durante una entrevista con el Pollo Álvarez sobre la rutina que comparte con Messi en el Inter Miami.

“Hablo mucho con Leo del Mundial, sobre la ilusión que tenemos” , aseguró el exjugador del Atlético de Madrid, quien aparece como una pieza clave en la lista preliminar de Lionel Scaloni para el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Rodrigo De Paul habló de la intimidad preparatoria que llevan adelante junto a Lionel Messi.

De Paul explicó que su llegada al Inter Miami fue una decisión pensada para priorizar continuidad y ritmo futbolístico antes del Mundial 2026. Según contó, necesitaba sumar muchos minutos para mantenerse en el máximo nivel físico de cara a la competencia. “Lo más importante es jugar la mayor cantidad de partidos posibles, eso me va a dar lo que necesito físicamente para la Selección” , explicó.

Además, dejó una frase que refleja su vínculo con Messi: “Hay una cosa que sobrepasó todo y es jugar al lado del más grande de todos. No iba a dejar pasar una situación así, más siendo un amigo”.

Los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene confirmado su fixture para la fase de grupos del Mundial 2026 de fútbol, donde defenderá el título obtenido en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J y disputará sus primeros encuentros en Estados Unidos.

Argentina vs. Argelia — Martes 16 de junio — 22.00 (hora argentina) — Estadio Kansas City.

— — — Estadio Kansas City. Argentina vs. Austria — Lunes 22 de junio — 14.00 (hora argentina) — Estadio Dallas.

— — — Estadio Dallas. Jordania vs. Argentina — Sábado 27 de junio — 23.00 (hora argentina) — Estadio Dallas.

MESSI LIONEL RODRIGO DE PAUL Lionel Messi y Rodrigo De Paul, socios en la Scaloneta y en las "Garzas" de Miami.

La Albiceleste buscará avanzar a los dieciseisavos de final en una Copa del Mundo histórica, que por primera vez contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos.