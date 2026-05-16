16 de mayo de 2026 Inicio
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River arriba de penal: le gana a Rosario Central por 1 a 0

En un partidazo, el equipo de Núñez vence al Canalla por 1 a 0. Driussi salió por una dura lesión, Montiel erró un penal y, por la misma vía, Colidio convirtió el primero para el Millonario.

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En un duelo disputado y con polémicas, River Plate le gana 1 a 0 a Rosario Central en el estadio Monumental en la primera semifinal del Torneo Apertura 2026, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y Silvio Trucco en el VAR. Montiel falló un penal y, por la misma vía, Colidio convirtió el primero para el Millonario.

El campeón del mundo no fue bien recibido en el Monumental.
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A los 10', Sebastián Driussi cayó cerca del área tras la falta de Franco Ibarra que no fue sancionada por el árbitro. El delantero intentó reincorporarse, pero, por el intenso dolor en su rodilla, tuvo que pedir el cambio entre lágrimas y claras señales de impotencia, y fue reemplazado por el juvenil Joaquín Freitas.

En una partido intensto, tras un córner al área canalla, a los 26', hubo varios roces en el área visitante; entre ellos, Gastón Ávila le metió un codazo imprudente en la cara a Lucas Martínez Quarta. Aunque el árbitro Nicolás Ramírez la dejó pasar, Silvio Trucco lo llamó desde el VAR y el juez principal rectificó su decisión, cobró penal para River y amonestó al defensor de Central.

A los 30', Jeremías Ledesma se vistió de héroe y le ahogó el grito a River. Gonzalo Montiel ejecutó el penal cruzado con pierna derecha, pero el arquero de Rosario Central voló de manera notable sobre su palo izquierdo y logró desviar el remate para mantener el arco en cero.

Durante una primera etapa friccionada, River fue un poco mejor e intentó más que el equipo rosarino, aunque con muchas dificultades para llegar al arco contrario. Con Di María como eje, la visita no tuvo juego y, sin refugiarse, estuvo lejos del área de Santiago Beltrán.

Para el inicio del segundo tiempo, se multiplicaron las lesiones en el local y, por ende, los dolores de cabeza para el Chacho Coudet. En el entretiempo, Gonzalo Montiel, tocado físicamente, le dejó su lugar a Fabricio Bustos para no arriesgar de cara a los próximos encuentros. Pocos minutos después, a los 55', Aníbal Moreno sintió un pinchazo y tuvo que salir para que ingrese el juvenil Lucas Silva.

A los 59', Jeremías Ledesma barrió con vehemencia a Joaquín Freitas dentro del área; el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal para River y le sacó la tarjeta amarilla al arquero. A los 62', Facundo Colidio se hizo cargo y decretó el 1-0 con una buena ejecución e imitó la clásica celebración del lesionado Sebastián Driussi para desahogar a todo el Monumental.

Tras el cachetazo de Facundo Colidio, Rosario Central tuvo un cambio de posiciones, adelantó sus líneas por completo y el palo salvó a River en dos oportunidades. El elenco comandado por Jorge Almirón reaccionó rápido al golpe, dejó de refugiarse atrás y, a partir de la segunda parte del complemento, se metió en el partido por primera vez en la noche.

Cómo llegó River a las semifinales del Apertura

El equipo de Núñez viene de ganar, con mucha personalidad, el duelo de local frente a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 por cuartos de final, con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. En tanto, en un encuentro lleno de polémicas en el Gigante de Arroyito, los dirigidos por Jorge Almirón eliminaron a Racing por 2 a 1 en tiempo de alargue, con tantos de Gastón Ávila y Enzo Copetti; Matías Zaracho marcó el empate parcial para la visita.

En un Monumental repleto, con más de 85.000 personas presentes, el Millonario y el Canalla disputan un duelo tan esperado como duro. El vencedor jugará la gran final el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes frente al ganador del partido entre Argentinos Juniors y Belgrano.

De avanzar, antes de la final, en el plano internacional, River deberá jugar por el Grupo H de la Copa Sudamericana contra Bragantino, el próximo miércoles a las 21:30 en su casa, por la quinta fecha de la fase. El equipo de Almirón, por su parte, disputará su duelo correspondiente a la penúltima jornada del Grupo H de la Copa Libertadores en el Gigante, ante Universidad Central de Venezuela, el martes a las 19:00.

Las formaciones de River y Central para las semifinales del Torneo Apertura

Club Atletico River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matias Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Curz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Club Altético Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Pol Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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