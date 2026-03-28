El arquero fue contundente tras el desdibujado 2-1 ante Mauritania en La Bombonera. "Antes nos habíamos testeado con Italia y vimos que podíamos. Ahora no sabemos si tenemos un nivel top 10 para competir", disparó.

La preocupación del arquero de cara a lo que se viene en el Mundial.

Emiliano "Dibu" Martínez fue una de las pocas voces de la Selección argentina que salió a hablar tras el opaco triunfo 2-1 ante Mauritania en La Bombonera, y no dudó en hacer una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo.

La Selección argentina le ganó 2-1 a Mauritania en un discreto amistoso en La Bombonera

“Bastante flojo, la verdad. Fue uno de los partidos que peor jugamos, más allá de que sea un amistoso", deslizó al comienzo de sus frases. Faltó intensidad, juego y velocidad. Es algo que hay que analizar y cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hacerlo mucho mejor”, expresó el marplatense, visiblemente disconforme con la actuación.

El arquero, figura del Aston Villa, también remarcó su rol durante el partido: “Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Se ganó, pero tampoco conocíamos mucho al rival y ellos se jugaron la vida. Hay que tener un poco más de corazón”.

Martínez no dejó pasar la cancelación de la Finalissima frente a España , suspendida por falta de acuerdo en la sede y la fecha, y, con la ironía y humor que suele caracterizarlo, dijo: “Menos mal (que se canceló), si jugábamos así perdíamos”.

Además, respondió a cuestionamientos surgidos desde España sobre el nivel del seleccionado argentino: “El Mundial pasado fue igual, no jugamos partidos importantes e hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos y ellos no”.

Aunque, subrayó: “Fuimos al Mundial pasado sin competencia tampoco, pero nos habíamos testeado con Italia en la Finalíssima y vimos que podíamos. Creo que antes del Mundial no sabemos todavía si tenemos el nivel Top 10 del mundo para competir. Nos sirve para demostrar que nos falta un poco más de sangre”.

En su análisis, el arquero insistió sobre la baja intensidad mostrada en el complemento: “En el segundo tiempo nos faltó intensidad, hay que hacerlo mejor. Es verdad que hacía mucho no jugábamos juntos y también rotamos el equipo”.

El malestar de Martínez se explica en los números del partido. En la segunda mitad, Argentina apenas generó una ocasión de gol, mientras que Mauritania contó con ocho intentos, obligando al arquero a intervenir en varias oportunidades y logrando incluso descontar sobre el final.

De hecho, el conjunto africano —ubicado en el puesto 115 del ranking FIFA— terminó el partido con más remates totales (11 contra 7), aunque ambos equipos igualaron en disparos al arco (4-4). Los dirigidos por el español Aritz López Garai dejaron una imagen preocupante pese a la victoria, que ahora deberá ser revisada de cara a los próximos compromisos.

Mirá el resumen del partido entre la Selección argentina y Mauritania