28 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La fuerte crítica de Dibu Martínez a la Selección argentina: "Si jugábamos así la Finalissima, la perdíamos"

El arquero fue contundente tras el desdibujado 2-1 ante Mauritania en La Bombonera. "Antes nos habíamos testeado con Italia y vimos que podíamos. Ahora no sabemos si tenemos un nivel top 10 para competir", disparó.

Por
La preocupación del arquero de cara a lo que se viene en el Mundial.

La preocupación del arquero de cara a lo que se viene en el Mundial.

Emiliano "Dibu" Martínez fue una de las pocas voces de la Selección argentina que salió a hablar tras el opaco triunfo 2-1 ante Mauritania en La Bombonera, y no dudó en hacer una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo.

Argentina jugó un buen primer tiempo y pero bajó su nivel en la segunda etapa.
Te puede interesar:

La Selección argentina le ganó 2-1 a Mauritania en un discreto amistoso en La Bombonera

“Bastante flojo, la verdad. Fue uno de los partidos que peor jugamos, más allá de que sea un amistoso", deslizó al comienzo de sus frases. Faltó intensidad, juego y velocidad. Es algo que hay que analizar y cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hacerlo mucho mejor”, expresó el marplatense, visiblemente disconforme con la actuación.

El arquero, figura del Aston Villa, también remarcó su rol durante el partido: “Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Se ganó, pero tampoco conocíamos mucho al rival y ellos se jugaron la vida. Hay que tener un poco más de corazón”.

Martínez no dejó pasar la cancelación de la Finalissima frente a España, suspendida por falta de acuerdo en la sede y la fecha, y, con la ironía y humor que suele caracterizarlo, dijo: “Menos mal (que se canceló), si jugábamos así perdíamos”.

Además, respondió a cuestionamientos surgidos desde España sobre el nivel del seleccionado argentino: “El Mundial pasado fue igual, no jugamos partidos importantes e hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos y ellos no”.

Aunque, subrayó: “Fuimos al Mundial pasado sin competencia tampoco, pero nos habíamos testeado con Italia en la Finalíssima y vimos que podíamos. Creo que antes del Mundial no sabemos todavía si tenemos el nivel Top 10 del mundo para competir. Nos sirve para demostrar que nos falta un poco más de sangre”.

En su análisis, el arquero insistió sobre la baja intensidad mostrada en el complemento: “En el segundo tiempo nos faltó intensidad, hay que hacerlo mejor. Es verdad que hacía mucho no jugábamos juntos y también rotamos el equipo”.

El malestar de Martínez se explica en los números del partido. En la segunda mitad, Argentina apenas generó una ocasión de gol, mientras que Mauritania contó con ocho intentos, obligando al arquero a intervenir en varias oportunidades y logrando incluso descontar sobre el final.

De hecho, el conjunto africano —ubicado en el puesto 115 del ranking FIFA— terminó el partido con más remates totales (11 contra 7), aunque ambos equipos igualaron en disparos al arco (4-4). Los dirigidos por el español Aritz López Garai dejaron una imagen preocupante pese a la victoria, que ahora deberá ser revisada de cara a los próximos compromisos.

Mirá el resumen del partido entre la Selección argentina y Mauritania

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El delantero, de 23 años, juega en el Racing de Estrasburgo de Francia.

"Esto no se lo merece nadie": el desgarrador mensaje de Panichelli tras la dura lesión

Lionel Scaloni debe terminar de definir el equipo que viajará a defender el título mundial. 

Los 5 puestos vacantes en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

La Selección pidió 6 kilos de helado y se armó polémica.

Polémica por los gustos de helado elegidos por los jugadores de la Selección: faltó uno de los favoritos de los argentinos

Mauritania se enfrentará a Argentina por primera vez.

Las curiosidades de Mauritania, el rival de la Selección argentina: sus figuras, ranking FIFA y su campeón exiliado

Argentina vs. Mauritania, desde las 20.15 en la Bombonera.

La Selección argentina enfrenta a Mauritania en la Bombonera

La Selección en uno de los últimos entrenamientos previo al partido vs. Mauritania.

Se bajó TyC Sports de la transmisión: dónde ver en vivo Argentina vs. Mauritania

Rating Cero

Hay algo en esta historia que resuena de forma especial para un público hispanohablante. La situación de Orn —competente, responsable, traicionada por las instituciones que prometían protegerla y obligada a construir su propia justicia al margen de la ley.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La línea roja, la película tailandesa a pura venganza que llegó a la plataforma

La pareja de Emilia Mernes y Duki se ve afectada por información que circula en las redes.

Tras el escándalo con Tini Stoessel, Emilia Mernes suma una nueva polémica con Duki: "Cortocircuito"

El cambio impresionante de imagen de Robert Pattinson para su personaje en la próxima de Dune.

La impresionante transformación de Robert Pattinson para Dune 3: así se ve en el tráiler

Con una puesta en escena íntima y diálogos filosos, la película se destaca por su realismo y por la fuerza de sus actuaciones. 
play

Esta comedia española con toques de drama llegó a Netflix y promete engancharte: cómo se llama

La actriz, de larga trayectoria, tiene 60 años.

Susto en Gran Hermano 2026: Andrea del Boca se accidentó y temen que abandone la casa

La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.

Preocupa el estado de salud de Floppy Tesouro: "Tengo muchísimo dolor"

últimas noticias

Coudet sumó un defensor.

Bombazo en el mercado de pases: River se quedó con una de las máximas promesas del fútbol argentino

Hace 18 minutos
El ataque ocurrió a las 7:45 de la mañana, hora de ingreso de los estudiantes. 

Un estudiante apuñaló a una profesora en Italia: transmitió en vivo el ataque por redes sociales

Hace 31 minutos
Los ataques se incrementaron en el estrecho de Ormuz. 

Conflicto en Medio Oriente: Irán advirtió a los países del Golfo y atacó un buque de EEUU

Hace 43 minutos
El dólar cotiza arriba de los $1.400. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de marzo

Hace 45 minutos
Se tuvieron en cuenta factores como la atención, la cordialidad y la calidad del servicio recibido.

Estos destinos del sur argentino fueron reconocidos por ser hospitalarios con sus visitantes: dónde están

Hace 1 hora