Escándalo: aseguran que mujeres de la Selección están enojadas y quieren "limpiar" a un campeón del mundo

Varias esposas de los futbolistas de la Selección argentina estarían incómodas con determinadas conductas de Leandro Paredes . El mediocampista que se encuentra jugando en Boca quedó en el centro de la escena luego de que trascendieran versiones sobre un supuesto malestar entre algunas parejas de sus compañeros en la Albiceleste.

Según versiones que circularon en un programa de streaming, la controversia surgió a partir de un presunto acuerdo que el campeón del mundo tendría con su esposa, Camila Galante. Esto habría generado comentarios y cuestionamientos dentro del grupo cercano a los jugadores.

El rumor tomó mayor fuerza después de que el periodista Santiago Riva Roy afirmara en Bondi Live que algunas mujeres incluso querrían “l impiarlo del grupo” . La expresión aludió al supuesto deseo de apartarlo del círculo social por considerarlo una influencia negativa.

Hasta el momento, ni Paredes ni su pareja realizaron declaraciones públicas sobre estas versiones, que circularon en medio de la atención que siempre genera la intimidad del plantel argentino.

El supuesto acuerdo entre Leandro Paredes y Camila Galante que generó enojo

Según relató Santiago Riva Roy en Bondi Live, el conflicto se habría arrancado cuando llegó al chat de las parejas de los futbolistas información sobre un supuesto acuerdo entre Leandro Paredes y Camila Galante. “Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas”, sostuvo el periodista al referirse al tema.

Leandro Paredes y Camila Galante

Luego aclaró que, de acuerdo con la versión que circula, no se trataría de una infidelidad. “Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa”, explicó. Siempre según esa información, algunas parejas considerarían que el mediocampista ejerce una influencia negativa sobre otros integrantes del grupo. “Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila”, agregó Riva Roy.