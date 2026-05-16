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¿Con un cuchillo en la mano? Acusan a Britney Spears de protagonizar un escándalo en un restaurante

Varios portales de noticias estadounideneses y usuarios de redes sociales aseguran que la cantante vivió un tenso momento en un bar. Los comensales se quejaron por su errático comportamiento y temieron que ocurriera una tragedia. ¿Qué pasó?

Britney suele bailar en sus redes con diferentes elementos en las manos. 

Britney suele bailar en sus redes con diferentes elementos en las manos. 

Britney Spears vuelve a estar en el centro de la polémica después de que la acusaran de protagonizar un tenso episodio dentro de un restaurante en Estados Unidos. Varios medios de ese país y usuarios de redes sociales afirmaron que la cantante vivió una situación incómoda cuando se disponía a cenar con unos amigos.

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Según informó TMZ, la artista de 44 años llegó a Blue Dog Tavern en Sherman Oaks, Los Ángeles, y comenzó a alzar la voz cuando le dieron su mesa. "Estaba gritando e incluso ladrando en ocasiones", señalaron.

Britney Spears 16-5-26
La noticia se viralizó en redes sociales.

La noticia se viralizó en redes sociales.

Sin embargo, la escena que más llamó la atención fue cuando "pasó junto a su mesa en un momento dado con un cuchillo en la mano, lo que le hizo temer que pudiera apuñalar a alguien accidentalmente", explicaron desde Page Six.

Esta noticia generó revuelo y preocupación entre sus fanáticos, que no dudaron en viralizarla. Horas más tarde, el equipo de representantes de la cantante habló con Page Six y declaró que "esto se ha exagerado muchísimo". "Britney estaba disfrutando de una cena tranquila con su asistente y su guardaespaldas. Simplemente estaba contando que su perro les ladraba a los vecinos", explicaron.

Además, remarcaron que Britney nunca "puso a nadie en peligro con un cuchillo" y que seguramente lo estaba utilizando para poder cortar su comida.

Lo cierto es que la cantante reapareció luego de este episodio y compartió un video en redes sociales, donde se la puede ver en un auto camino al cine para ver la película El Diablo Viste a la Moda 2. "Personalmente prefiero Chanel o Gucci, pero bueno, si el diablo dice Prada, supongo que deberíamos hacerle caso, ¿no?", comentó en alusión al título en inglés del film.

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