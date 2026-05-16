¿Con un cuchillo en la mano? Acusan a Britney Spears de protagonizar un escándalo en un restaurante Varios portales de noticias estadounideneses y usuarios de redes sociales aseguran que la cantante vivió un tenso momento en un bar. Los comensales se quejaron por su errático comportamiento y temieron que ocurriera una tragedia. ¿Qué pasó? Agregar C5N en









Britney suele bailar en sus redes con diferentes elementos en las manos.

Britney Spears vuelve a estar en el centro de la polémica después de que la acusaran de protagonizar un tenso episodio dentro de un restaurante en Estados Unidos. Varios medios de ese país y usuarios de redes sociales afirmaron que la cantante vivió una situación incómoda cuando se disponía a cenar con unos amigos.

Según informó TMZ, la artista de 44 años llegó a Blue Dog Tavern en Sherman Oaks, Los Ángeles, y comenzó a alzar la voz cuando le dieron su mesa. "Estaba gritando e incluso ladrando en ocasiones", señalaron.

Britney Spears 16-5-26 La noticia se viralizó en redes sociales. Sin embargo, la escena que más llamó la atención fue cuando "pasó junto a su mesa en un momento dado con un cuchillo en la mano, lo que le hizo temer que pudiera apuñalar a alguien accidentalmente", explicaron desde Page Six.

Esta noticia generó revuelo y preocupación entre sus fanáticos, que no dudaron en viralizarla. Horas más tarde, el equipo de representantes de la cantante habló con Page Six y declaró que "esto se ha exagerado muchísimo". "Britney estaba disfrutando de una cena tranquila con su asistente y su guardaespaldas. Simplemente estaba contando que su perro les ladraba a los vecinos", explicaron.

Además, remarcaron que Britney nunca "puso a nadie en peligro con un cuchillo" y que seguramente lo estaba utilizando para poder cortar su comida.

Lo cierto es que la cantante reapareció luego de este episodio y compartió un video en redes sociales, donde se la puede ver en un auto camino al cine para ver la película El Diablo Viste a la Moda 2. "Personalmente prefiero Chanel o Gucci, pero bueno, si el diablo dice Prada, supongo que deberíamos hacerle caso, ¿no?", comentó en alusión al título en inglés del film. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/breatheonmiley/status/2055452943915049083&partner=&hide_thread=false Britney Spears announces she's about to watch The Devil Wears Prada 2 pic.twitter.com/wYKf3NAxLF — Fan Account (@breatheonmiley) May 16, 2026