29 de marzo de 2026 Inicio
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Video: Enzo Fernández respondió si volverá a River y le hizo un guiño a Real Madrid

El futbolista de Chelsea, habitualmente convocado a la Selección argentina, se refirió a su futuro mientras se prepara para el partido amistoso de la albiceleste contra Zambia.

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Enzo Fernández en Chelsea.

Enzo Fernández en Chelsea.

El futbolista de Chelsea Enzo Fernández expuso su deseo de regresar a River durante algún momento de su carrera, luego de que se despidiera del club en julio de 2022 para marcharse al Benfica de Portugal. Además, reconoció que le gustaría vivir en la ciudad española de Madrid.

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El streamer Marcos Giles le preguntó a Fernández si volverá a River en algún momento de su carrera, por lo que el mediocampista, que habitualmente es convocado a la Selección argentina, respondió: "Sí, quiero volver y estando bien".

En este marco, al ser consultado sobre si le gustaría vivir en otro país, admitió: "Me gusta mucho Madrid. Es parecido a Buenos Aires". Pese a que no lo manifestó explícitamente, la respuesta del jugador de 25 años fue interpretada por varios seguidores del fútbol como un gesto en medio del interés de Real Madrid de contratarlo.

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Por lo pronto, el mediocampista que integró el plantel de la Selección argentina que se consagró en el Mundial Qatar 2022 tiene contrato con Chelsea hasta 2032, aunque el club inglés considera transferirlo ya que desea recuperar los 121 millones de euros que desembolsó para su fichaje procedente de Benfica.

En tanto, previamente disputó 62 encuentros y convirtió 12 goles con River, donde obtuvo el torneo de Primera División y el Trofeo de Campeones 2021. "Hoy me toca despedirme de mi casa, de un público increíble, que me bancó en las buenas y en las malas. De un plantel y el cuerpo técnico que me ayudó a disfrutar más de este camino", explicó el mediocampista durante su despedida.

River se quedó con una de las máximas promesas del fútbol argentino

River dio la sorpresa y cerró la incorporación de Tobías Ramírez, juvenil de 19 años. Llega desde Argentinos Juniors y, tras una negociación acelerada, el club de Núñez adquirió el 80% de su pase en una operación cercana a los u$s3,5 millones. Firmará hasta diciembre de 2029.

El central, uno de los proyectos más interesantes del fútbol local, se incorporará de inmediato al plantel que dirige Eduardo Coudet, quien lo tenía en carpeta desde hace tiempo.

River pudo cerrar la operación gracias a una prórroga especial en el mercado tras la venta reciente del paraguayo Matías Galarza Fonda y la idea es contar con el para pelear el campeonato en el plano local como así también la Copa Sudamericana.

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