Video: Enzo Fernández respondió si volverá a River y le hizo un guiño a Real Madrid El futbolista de Chelsea, habitualmente convocado a la Selección argentina, se refirió a su futuro mientras se prepara para el partido amistoso de la albiceleste contra Zambia. Por + Seguir en







Enzo Fernández en Chelsea.

El futbolista de Chelsea Enzo Fernández expuso su deseo de regresar a River durante algún momento de su carrera, luego de que se despidiera del club en julio de 2022 para marcharse al Benfica de Portugal. Además, reconoció que le gustaría vivir en la ciudad española de Madrid.

El streamer Marcos Giles le preguntó a Fernández si volverá a River en algún momento de su carrera, por lo que el mediocampista, que habitualmente es convocado a la Selección argentina, respondió: "Sí, quiero volver y estando bien".

En este marco, al ser consultado sobre si le gustaría vivir en otro país, admitió: "Me gusta mucho Madrid. Es parecido a Buenos Aires". Pese a que no lo manifestó explícitamente, la respuesta del jugador de 25 años fue interpretada por varios seguidores del fútbol como un gesto en medio del interés de Real Madrid de contratarlo.

Embed Enzo Fernández dijo que quiere volver y le gustaría volver a River en un futuro pero estando bien. Y cuando le preguntaron qué lugar le gusta para vivir dijo que le gusta Madrid



Lo que sería verlo a Enzo en el mediocampo del Real Madrid, me vuelvo loco si se da pic.twitter.com/IksxmptUAs — SpiderCARP (@SpiderCarp23) March 29, 2026 Por lo pronto, el mediocampista que integró el plantel de la Selección argentina que se consagró en el Mundial Qatar 2022 tiene contrato con Chelsea hasta 2032, aunque el club inglés considera transferirlo ya que desea recuperar los 121 millones de euros que desembolsó para su fichaje procedente de Benfica.

En tanto, previamente disputó 62 encuentros y convirtió 12 goles con River, donde obtuvo el torneo de Primera División y el Trofeo de Campeones 2021. "Hoy me toca despedirme de mi casa, de un público increíble, que me bancó en las buenas y en las malas. De un plantel y el cuerpo técnico que me ayudó a disfrutar más de este camino", explicó el mediocampista durante su despedida.