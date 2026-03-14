El técnico del equipo nacional debe resolver cómo preparar a la albiceleste de cara al Mundial 2026 en caso que finalmente no se dispute el encuentro con su par europeo, programado para el 27 de marzo.

La Finalissima entre la Selección argentina y España estaba programada para disputarse el próximo 27 de marzo en Qatar. Sin embargo, a raíz de la guerra en Medio Oriente , el encuentro entre los campeones de América y Europa no podrá realizarse en la sede elegida y las confederaciones no se ponen de acuerdo respecto a dónde jugar el partido, clave para la preparación albiceleste de cara al próximo Mundial, que comenzará en menos de tres meses. Ante esta situación, el director técnico Lionel Scaloni tiene en mente quedarse en el país con sus convocados.

En caso de que la Finalissima se suspenda oficialmente -una posibilidad que, a medida que pasan las horas, cobra cada vez más fuerza-, se descartaría por completo la gira de amistosos de la Selección argentina por Europa. En este caso, Scaloni optaría por entrenar al equipo una semana entera en el predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se organizaría un encuentro amistoso en territorio nacional.

Si el conjunto de Scaloni juega un partido preparativo en el país, significaría que Lionel Messi volvería a ponerse la 10 albiceleste en Argentina después de lo que fue su despedida en el estadio Monumental cuando anunció su retiro oficial en Eliminatorias, en septiembre del año pasado. De cumplirse, el ídolo podría volver a acercarse a su pueblo y tener un encuentro emotivo después de lo que significó su polémica foto con el presidente estadounidense Donald Trump.

Las dudas en torno a la Finalissima también llegan a España, ya que al conjunto europeo le resultaba una prueba significtiva medirse con el último campeón mundial de cara al máximo torneo en Estados Unidos, Canadá y México. Según reveló el diario local y especializado en deportes Marca, el equipo de Luis de la Fuente Castillo ya está buscando rivales para disputar amistosos en las próximas semanas.

En cuánto a la última información sobre la Finalissima, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; su par de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, y las autoridades europeas tuvieron una videollamada durante este viernes para intentar llegar a un acuerdo sobre dónde disputar el tan ansiado partido entre Argentina y España. Hasta el momento, se desconoce si pudieron definir una sede o si finalmente el encuentro se suspenderá.

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Claudio "Chiqui" Tapia propondrá jugar la Finalissima entre Argentina y España en el país: cuál es el estadio elegido

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se reunirá este jueves por la noche con el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, para lograr su apoyo para que la Finalissima contra la selección de España se dispute en territorio nacional y específicamente en el estadio Monumental de River Plate.

La final continental entre el ganador de la Copa América y la Eurocopa estaba prevista que se disputara en Qatar, el país anfitrión del último mundial en el que la albiceleste se coronó campeón. Sin embargo, ante el estallido de la guerra en Medio Oriente, esta sede se encuentra en suspenso por el momento.

Tanto la AFA como la Real Federación Española de Fútbol no logran ponerse de acuerdo dónde disputar el partido y está previsto una reunión entre ambos el próximo 27 de marzo, mientras crecen las dudas sobre su efectiva realización.

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Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final. https://t.co/HvP4HCgl04 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 12, 2026

Por su parte, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) pretende que la Finalissima se dispute en España, en donde el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid es la principal alternativa. Si bien la AFA había planteado un país neutral, ahora el "Chiqui" Tapia buscará que el partido se juege en Argentina, más precisamente en el Monumental de River Plate.

"España quiere jugar en el Bernabéu y yo en el Monumental", selañó el presidente de la AFA este jueves al mediodía. Horas más tarde, Tapia adelantó que por la noche se encontrará con el titular de la CONMEBOL para que lo apoye en su postura de que el partido se juege en la Argentina.

Chiqui Tapia y Lionel Messi Instagram (@chiquitapia)

"Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima. Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL creemos que el estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final", aseguró Tapia mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Hasta el momento, otras de las posibles sedes para disputar la gran final continental son Londres y Miami, esta últina una de las ciudades principales del próximo Mundial. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado. Incluso, si el mismo partido efectivamente se realizará.