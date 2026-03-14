14 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El "plan B" de Scaloni: qué hará la Selección argentina si se suspende la Finalissima con España

El técnico del equipo nacional debe resolver cómo preparar a la albiceleste de cara al Mundial 2026 en caso que finalmente no se dispute el encuentro con su par europeo, programado para el 27 de marzo.

Por
Lionel Scaloni debe tomar una decisión por si suspende la Finalissima con España.

Lionel Scaloni debe tomar una decisión por si suspende la Finalissima con España.

La Finalissima entre la Selección argentina y España estaba programada para disputarse el próximo 27 de marzo en Qatar. Sin embargo, a raíz de la guerra en Medio Oriente, el encuentro entre los campeones de América y Europa no podrá realizarse en la sede elegida y las confederaciones no se ponen de acuerdo respecto a dónde jugar el partido, clave para la preparación albiceleste de cara al próximo Mundial, que comenzará en menos de tres meses. Ante esta situación, el director técnico Lionel Scaloni tiene en mente quedarse en el país con sus convocados.

El Mundial 2026 podría impulsar varias transferencias de futbolistas argentinos.
Te puede interesar:

Qué futbolista de la Selección argentina pueden cambiar de equipo tras el Mundial 2026

En caso de que la Finalissima se suspenda oficialmente -una posibilidad que, a medida que pasan las horas, cobra cada vez más fuerza-, se descartaría por completo la gira de amistosos de la Selección argentina por Europa. En este caso, Scaloni optaría por entrenar al equipo una semana entera en el predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se organizaría un encuentro amistoso en territorio nacional.

Finalissima

Si el conjunto de Scaloni juega un partido preparativo en el país, significaría que Lionel Messi volvería a ponerse la 10 albiceleste en Argentina después de lo que fue su despedida en el estadio Monumental cuando anunció su retiro oficial en Eliminatorias, en septiembre del año pasado. De cumplirse, el ídolo podría volver a acercarse a su pueblo y tener un encuentro emotivo después de lo que significó su polémica foto con el presidente estadounidense Donald Trump.

Las dudas en torno a la Finalissima también llegan a España, ya que al conjunto europeo le resultaba una prueba significtiva medirse con el último campeón mundial de cara al máximo torneo en Estados Unidos, Canadá y México. Según reveló el diario local y especializado en deportes Marca, el equipo de Luis de la Fuente Castillo ya está buscando rivales para disputar amistosos en las próximas semanas.

En cuánto a la última información sobre la Finalissima, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; su par de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, y las autoridades europeas tuvieron una videollamada durante este viernes para intentar llegar a un acuerdo sobre dónde disputar el tan ansiado partido entre Argentina y España. Hasta el momento, se desconoce si pudieron definir una sede o si finalmente el encuentro se suspenderá.

seleccion

Claudio "Chiqui" Tapia propondrá jugar la Finalissima entre Argentina y España en el país: cuál es el estadio elegido

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se reunirá este jueves por la noche con el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, para lograr su apoyo para que la Finalissima contra la selección de España se dispute en territorio nacional y específicamente en el estadio Monumental de River Plate.

La final continental entre el ganador de la Copa América y la Eurocopa estaba prevista que se disputara en Qatar, el país anfitrión del último mundial en el que la albiceleste se coronó campeón. Sin embargo, ante el estallido de la guerra en Medio Oriente, esta sede se encuentra en suspenso por el momento.

Tanto la AFA como la Real Federación Española de Fútbol no logran ponerse de acuerdo dónde disputar el partido y está previsto una reunión entre ambos el próximo 27 de marzo, mientras crecen las dudas sobre su efectiva realización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2032172736596844857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2032172736596844857%7Ctwgr%5E06fd3f4d8eb942704cf136c07d7357673f92591f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fdeportes%2Fclaudio-chiqui-tapia-propondra-jugar-la-finalissima-argentina-y-espana-el-pais-cual-es-el-estadio-elegido-n232187&partner=&hide_thread=false

Por su parte, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) pretende que la Finalissima se dispute en España, en donde el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid es la principal alternativa. Si bien la AFA había planteado un país neutral, ahora el "Chiqui" Tapia buscará que el partido se juege en Argentina, más precisamente en el Monumental de River Plate.

"España quiere jugar en el Bernabéu y yo en el Monumental", selañó el presidente de la AFA este jueves al mediodía. Horas más tarde, Tapia adelantó que por la noche se encontrará con el titular de la CONMEBOL para que lo apoye en su postura de que el partido se juege en la Argentina.

Chiqui Tapia y Lionel Messi

"Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima. Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL creemos que el estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final", aseguró Tapia mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Hasta el momento, otras de las posibles sedes para disputar la gran final continental son Londres y Miami, esta últina una de las ciudades principales del próximo Mundial. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado. Incluso, si el mismo partido efectivamente se realizará.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio. 

Sortean un viaje para ver a la Selección argentina en el Mundial 2026: cuándo

Desde la UEFA prentenden que el partido se juegue en el Estadio del Real Madrid. Falta la opinión de AFA.

Se define dónde se jugará la Finalissima y la UEFA propuso el Bernabéu: ¿España hará de local ante Argentina?

Alexis ﻿Mac Allister dejó abierta la puerta a un regreso al fútbol argentino.

"Me encantaría": el campeón del mundo que admitió su deseo de volver a la Argentina y jugar en Boca

El ingreso al centro de entrenamiento de Sporting Kansas City, lugar que visitó una delegación de la AFA. 

Gimnasio, tecnología y piletas de mármol: así es el búnker de la Selección argentina para el Mundial 2026

En 2017, decidió poner fin a su etapa en el campo de juego.

Qué fue de la vida del polémico árbitro en la final entre Argentina y Alemania en Brasil 2014

Su historia incluye momentos en la élite del deporte y etapas lejos del circuito principal.

El ex Selección argentina que terminó trabajando de Uber y ahora se retiró: "El día más duro de mi vida"

Rating Cero

Agustina Noya alcanzó fama infantil junto a su hermano en TV.

Qué es de la vida de Agustina Noya, hermana de Rodrigo, que se hizo conocida en Agrandadytos

En One Piece: Into the Grand Line, la historia retoma exactamente donde la dejamos: con Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación listos para entrar al Grand Line.
play

Furor en Netflix: así es la nueva temporada de One Piece, la serie live action que la rompe en el streaming

Uno de los clásicos de Jackie Chan llegó al catálogo de Películas de Netflix
play

Esta famosa película con Jackie Chan fue furor en los 90 y ahora llegó a Netflix: cómo se llama

Yanina Latorre habló públicamente sobre posibles infidelidades en una pareja que se separó recientemente

¿Hubo una infidelidad de por medio? Qué pareja famosa por la TV se separó

El estreno que ya está en Netflix con toda su polémica.
play

Esta secuela de un famoso personaje no fue bien recibida en los cines y ahora llegó a Netflix: ¿qué película es?

Los comentarios sobre la intimidad de la pareja se hicieron virales en redes.

"Si lo dijera yo...": la furiosa respuesta de Thiago Medina a Daniela Celis por revelar su intimidad

últimas noticias

Eduardo Tero Valverde fue secuestrado en marzo de 1976.

Quién era Eduardo Valverde, uno de los 12 desaparecidos hallados en La Perla

Hace 46 minutos
Agustina Noya alcanzó fama infantil junto a su hermano en TV.

Qué es de la vida de Agustina Noya, hermana de Rodrigo, que se hizo conocida en Agrandadytos

Hace 58 minutos
play
En One Piece: Into the Grand Line, la historia retoma exactamente donde la dejamos: con Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación listos para entrar al Grand Line.

Furor en Netflix: así es la nueva temporada de One Piece, la serie live action que la rompe en el streaming

Hace 1 hora
La receta de churrascos en la air fryer fácil y sabrosa. 

La receta de churrascos en la air fryer para que te queden muy jugosos: se hace rápido

Hace 1 hora
play
Uno de los clásicos de Jackie Chan llegó al catálogo de Películas de Netflix

Esta famosa película con Jackie Chan fue furor en los 90 y ahora llegó a Netflix: cómo se llama

Hace 1 hora