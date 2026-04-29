29 de abril de 2026 Inicio
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Paro universitario de la UBA: denuncian que renunciaron más de 400 trabajadores por el ajuste

La Asociación de docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) confirmaron esta medida y exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. "Sostener la calidad de la enseñanza y la investigación en este contexto es cada vez más difícil", expresaron desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

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Gremios docentes y no docentes realizan un paro universitario. 

Gremios docentes y no docentes realizan un paro universitario. 

Imagen de redes sociales @jeremiasincicco

Después de que el Gobierno intimara a rectores a que garanticen el dictado de clases, desde la Asociación de docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) ratificaron el paro total en la Universidad de Buenos Aires y denunciaron "la asfixia presupuestaria y el ajuste sobre los salarios" además de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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En las horas previas al miércoles, el Ministerio de Capital Humano exigió un plan de contingencia a las autoridades de las universidades nacionales para asegurar el dictado de clases frente al paro docente.

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Sin embargo, docentes de la UBA le respondieron a la cartera que encabeza Sandra Pettovello: "No tienen cara; el gobierno lleva 189 días de incumplimiento de una ley votada en cinco oportunidades en el Congreso y ratificada dos veces en la justicia", declaró Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA.

El Congreso aprobó en dos oportunidades leyes para reforzar el financiamiento del sector. El presidente Javier Milei vetó ambas iniciativas, aunque el segundo veto fue rechazado por el Parlamento, lo que dejó vigente la norma. Sin embargo, las universidades denuncian que el Ejecutivo todavía no cumple con lo establecido.

Esta ley permite la actualización por inflación del presupuesto de las universidades, de los salarios de docentes y no docentes, y de las becas estudiantiles.

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Además, docentes y no docentes denuncian que "la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de la docencia universitaria alcanza el 33,6% desde que asumió Milei. Según la ley, los haberes deberían aumentar un 50,6% para recomponer el salario y saldar la diferencia acumulada respecto de la inflación".

Desde AGD UBA explicaron también que un ayudante de primera con dedicación simple de la UBA el cargo más extendido en las universidades y con menos de diez años de antigüedad, percibió el 1° de abril $211.665 netos. Esta protesta precede a una nueva marcha federal programada para el 12 de mayo que reclama la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición de los haberes para profesores y trabajadores no docentes.

En paralelo desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA compartieron un video donde denunciaron la dramática situación que vive la institución: al menos 438 docentes e investigadores renunciaron desde diciembre de 2023. "438 docentes e investigadores renunciaron a sus cargos desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026. Estamos perdiendo uno cada dos días", aseguró el decano Guillermo Durán.

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