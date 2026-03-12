Guerra en Medio Oriente: advierten que el mundo enfrenta la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipó en un informe que, incluso si el conflicto cesara de inmediato, la normalización de la industria no será instantánea.

La guerra en Medio Oriente hace tambalear a los mercados de todo el mundo.

En pleno desarrollo de la guerra en Medio Oriente , con ataques a barcos petroleros y el recalientamiento de una zona clave para el mercado energético, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) calificó a la actual coyuntura como la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia moderna .

Trump ironizó sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero"

En su último informe mensual de mercado, la institución señaló que el conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero con los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado un colapso logístico y productivo sin precedentes .

Esto provocó, entre otras cosas, el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, lo que ocasionó una reducción en el suministro mundial de 8 millones de barriles diarios en lo que va de marzo .

En paralelo, los países del Golfo Pérsico ya recortaron su producción total en al menos 10 millones de barriles diarios , un volumen que representa casi el 10% de la demanda mundial de crudo.

La AIE advirtió que, incluso si el conflicto cesara de inmediato, la normalización de la industria no será instantánea . El organismo explicó que el cierre de los procesos de exploración y producción posee una inercia técnica compleja. En muchos casos, los yacimientos tardarán semanas o meses en volver a los niveles operativos anteriores a la crisis , dependiendo de la disponibilidad de equipos, recursos y el retorno de los trabajadores especializados a la región.

Sin una rápida reanudación de los flujos de transporte marítimo, la agencia estima que las pérdidas de suministro están destinadas a aumentar, profundizando el desequilibrio entre la oferta y la demanda global. Esta situación mantiene en vilo a las economías occidentales, que dependen críticamente de esta vía para su abastecimiento energético.

Guerra en Medio Oriente: miembros de la AIE liberan 400 millones de barriles de petróleo al mercado

Los países integrantes de la AIE acordaron liberar una cantidad récord de reservas estratégicas para estabilizar el mercado global ante el impacto que generó el cierre del Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del planeta. Se trata de lanzar al mercado 400 millones de barriles.

El anuncio fue realizado este miércoles por el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, quien explicó que la medida fue aprobada por unanimidad entre los países miembros. Corresponden a reservas de petróleo de emergencia para compensar la interrupción del suministro provocada por el conflicto en Medio Oriente.

Petrolero Los ataques a barcos petroleros en Medio Oriente ponen en peligro el suministro mundial de petróleo.

En paralelo, la petrolera estatal saudí Saudi Aramco advirtió que la situación podría tener “consecuencias catastróficas” para los mercados energéticos si no se restablece el flujo normal de buques a través del estrecho.

Además, Trump lanzó una advertencia pública a Teherán al asegurar que su país respondería con ataques “veinte veces más fuertes” si se intenta bloquear el transporte de crudo en la zona.

En este contexto, el Grupo de los Siete (G7), que reúne a las principales economías industrializadas, también expresó su disposición a intervenir en los mercados energéticos mediante la liberación de reservas estratégicas si la situación lo requiere.

"Las reservas estratégicas serían útiles si la guerra se mide en semanas, lo que sigue siendo nuestro escenario base. Pero si se trata de una guerra prolongada que dure meses, las reservas estratégicas por sí solas no serían suficientes", señaló Mohit Kumar, analista del banco de inversión estadounidense Jefferies.