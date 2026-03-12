12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Guerra en Medio Oriente: advierten que el mundo enfrenta la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipó en un informe que, incluso si el conflicto cesara de inmediato, la normalización de la industria no será instantánea.

Por
La guerra en Medio Oriente hace tambalear a los mercados de todo el mundo.

La guerra en Medio Oriente hace tambalear a los mercados de todo el mundo.

En pleno desarrollo de la guerra en Medio Oriente, con ataques a barcos petroleros y el recalientamiento de una zona clave para el mercado energético, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) calificó a la actual coyuntura como la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia moderna.

Donald Trump habló sobre el precio del petroleo. 
Te puede interesar:

Trump ironizó sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero"

En su último informe mensual de mercado, la institución señaló que el conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero con los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado un colapso logístico y productivo sin precedentes.

Esto provocó, entre otras cosas, el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, lo que ocasionó una reducción en el suministro mundial de 8 millones de barriles diarios en lo que va de marzo.

Crisis petrolera: los países del Golfo frenan la producción

En paralelo, los países del Golfo Pérsico ya recortaron su producción total en al menos 10 millones de barriles diarios, un volumen que representa casi el 10% de la demanda mundial de crudo.

La AIE advirtió que, incluso si el conflicto cesara de inmediato, la normalización de la industria no será instantánea. El organismo explicó que el cierre de los procesos de exploración y producción posee una inercia técnica compleja. En muchos casos, los yacimientos tardarán semanas o meses en volver a los niveles operativos anteriores a la crisis, dependiendo de la disponibilidad de equipos, recursos y el retorno de los trabajadores especializados a la región.

Sin una rápida reanudación de los flujos de transporte marítimo, la agencia estima que las pérdidas de suministro están destinadas a aumentar, profundizando el desequilibrio entre la oferta y la demanda global. Esta situación mantiene en vilo a las economías occidentales, que dependen críticamente de esta vía para su abastecimiento energético.

Guerra en Medio Oriente: miembros de la AIE liberan 400 millones de barriles de petróleo al mercado

Los países integrantes de la AIE acordaron liberar una cantidad récord de reservas estratégicas para estabilizar el mercado global ante el impacto que generó el cierre del Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del planeta. Se trata de lanzar al mercado 400 millones de barriles.

El anuncio fue realizado este miércoles por el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, quien explicó que la medida fue aprobada por unanimidad entre los países miembros. Corresponden a reservas de petróleo de emergencia para compensar la interrupción del suministro provocada por el conflicto en Medio Oriente.

Petrolero
Los ataques a barcos petroleros en Medio Oriente ponen en peligro el suministro mundial de petróleo.

Los ataques a barcos petroleros en Medio Oriente ponen en peligro el suministro mundial de petróleo.

En paralelo, la petrolera estatal saudí Saudi Aramco advirtió que la situación podría tener “consecuencias catastróficas” para los mercados energéticos si no se restablece el flujo normal de buques a través del estrecho.

Además, Trump lanzó una advertencia pública a Teherán al asegurar que su país respondería con ataques “veinte veces más fuertes” si se intenta bloquear el transporte de crudo en la zona.

En este contexto, el Grupo de los Siete (G7), que reúne a las principales economías industrializadas, también expresó su disposición a intervenir en los mercados energéticos mediante la liberación de reservas estratégicas si la situación lo requiere.

"Las reservas estratégicas serían útiles si la guerra se mide en semanas, lo que sigue siendo nuestro escenario base. Pero si se trata de una guerra prolongada que dure meses, las reservas estratégicas por sí solas no serían suficientes", señaló Mohit Kumar, analista del banco de inversión estadounidense Jefferies.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mojtaba Khamenei brindó su primer discurso como líder de Irán. 

En su primer discurso, Mojtaba Khamenei avisó que Irán seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz: "Tenemos que continuar"

Los bombardeos en Medio Oriente impulsan el precio del barril de petróleo.

El petróleo vuelve a subir en medio de la guerra en Medio Oriente y las bolsas siguen retrocediendo

Las impresionantes imágenes se viralizaron en redes sociales. 

Guerra en Medio Oriente: dos buques petroleros fueron atacados en la costa de Irak

Emmanuel Macron convocó una cumbre virtual del G7.

El G7 evalúa escoltar buques en el estrecho de Ormuz por la crisis energética global

Auguran que las reservas no serán suficientes si continúa la guerra.

Guerra en Irán: miembros de la AIE liberarán 400 millones de barriles de petróleo al mercado

Irán conformaba el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Irán confirmó que no jugará el Mundial 2026: "Ninguna posibilidad"

Rating Cero

Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.
play

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

“DOC” es un drama médico de seis episodios centrado en el doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna en un hospital cuya vida cambia de forma radical tras sufrir un intento de asesinato. 
play

Cuál es la trama de DOC, la serie médica con un inicio poco habitual que estrenó Netflix y ya es furor

¿Quién será el ganador de MasterChef?
play

Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

En los últimos días, Netflix sumó a su catálogo la Vladimir, una producción que rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma en Argentina.
play

Así es Vladimir, la polémica serie erótica con drama y obsesión que es de lo más visto de Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Girl from Nowhere: The Reset”, “en un universo distinto, Nanno se hace pasar por una estudiante nueva para exponer la crueldad que la rodea y usa el poder, la culpa y el deseo contra quienes abusan de los demás.”
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La chica nueva, el reinicio, la serie con mucho suspenso que está sorprendiendo a todos

últimas noticias

El bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado está compuesto por 10 legisladores.

El radicalismo se pliega a La Libertad Avanza y rechaza el aumento de las dietas de los senadores

Hace 17 minutos
La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra bronquiolitis, influenza y Covid-19

La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra "bronquiolitis, influenza y Covid-19"

Hace 20 minutos
Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Hace 38 minutos
play
Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.

La Policía de la Ciudad cerró dos búnkers, secuestró droga y detuvo a cinco personas

Hace 47 minutos
play
Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

Hace 47 minutos