El artista mostró en redes el proceso de su nueva apariencia en la antesala de lo que fue su noveno show en el Movistar Arena.

El cantante de Q’ Lokura Nico Sattler volvió a captar la atención en redes sociales al mostrar un cambio de imagen en el marco de un recital reciente en Buenos Aires. La transformación consistió en una modificación en e l color de su cabello , incorporando tonos ceniza que le dieron un aspecto distinto al habitual.

Además de sus shows en la ciudad, el grupo participará en el Festival Kilómetro junto a otras bandas del género en el Estadio Kempes.

La banda viene de realizar su novena presentación en el Movistar Arena con localidades agotadas y ya anunció una décima función en junio.

El cambio incluyó una modificación en el color del cabello con tonos ceniza, lo que generó repercusión entre seguidores por el contraste con su imagen anterior.

Nico Sattler compartió en redes sociales el paso a paso de su renovación estética en el marco de un recital reciente de Q’ Lokura en Buenos Aires.

El proceso fue compartido por el propio artista, quien publicó distintas etapas del cambio , desde el inicio del tratamiento capilar hasta el resultado final . Las imágenes incluyeron detalles del procedimiento, como el uso de gorro de látex y la evolución progresiva del color, donde en un primer momento los reflejos parecían más claros antes de llegar al acabado definitivo.

Este movimiento se dio en el marco de la novena presentación del grupo en el Movistar Arena , un recital con entradas agotadas que consolidó el presente de la banda dentro de la escena del cuarteto, ahora con el cantante presentándose en escena con esta nueva estética.

Así se ve Nico Sattler, el cantante de Q’ Lokura, tras su cambio de look

El resultado final mostró una cabellera con detalles en color ceniza, un tono que modificó de manera visible su apariencia habitual. En una de las imágenes previas, los reflejos parecían más claros, pero el acabado definitivo evidenció un trabajo más uniforme y definido.

El propio artista acompañó la publicación con la frase “Nuevo look activado”, marcando el cierre del proceso y anticipando su presencia en el escenario con esta nueva imagen. El cambio se produjo en un contexto de alta exposición, con la banda atravesando una seguidilla de presentaciones en Buenos Aires.

El fenómeno de Q’ Lokura continúa en expansión. Mientras se preparan para sus próximos shows, ya confirmaron una décima fecha para el 17 de junio, con entradas disponibles para el público.

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La agenda del grupo también incluye su participación en el Festival Kilómetro, que se realizará el 1 de mayo en el playón norte del estadio Mario Alberto Kempes. Allí compartirán escenario con La Konga, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, en un evento que reunirá a referentes del cuarteto.