Donald Trump publicó otro amenazante mensaje contra Irán: "No más 'Señor Buen Tipo'"

El presidente de Estados Unidos publicó una imagen generada por IA donde se lo ve con un fusil en la mano y anteojos negros, dejando en claro que es necesaria la eliminación total del programa nuclear de Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escribir un amenazante mensaje contra Irán luego que propusieran ponerle fin a la guerra para lograr un acuerdo de paz en Medio Oriente.

La escalofriante teoría de un viajero en el tiempo que alertó sobre el atentado contra Trump

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario publicó una amenazante imagen generada con IA. “No logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!” , escribió.

En la foto se lo ve con un fusil en la mano, traje, anteojos negros , con un fondo lleno de explosiones junto a la frase “No more Mr. Nice guy” (“No más Sr. Buen Tipo” , traducida en español), una frase dejando en claro que todo este tiempo ha sido paciente y eso se acabará.

Horas antes, el diario The Wall Street Journal aseguró que Trump ordenó a sus funcionarios que se preparen para un bloqueo prolongado contra Irán para aumentar la presión económica sobre Teherán y forzar concesiones sobre su programa nuclear.

Según detallaron, el mandatario norteamericano desconfía que Irán “esté negociando de buena fe”, y espera que se lo pueda obligar a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y a aceptar restricciones estrictas a partir de entonces.

Donald Trump aseguró que Irán se encuentra en un "estado de colapso" por la guerra en Medio Oriente

Previo a la amenaza, Donald Trump, había asegurado que Irán pretende la reapertura del estrecho de Ormuz y advirtió que el país persa atraviesa un “estado de colapso”, en el marco de la guerra con esa nación, por la cual rige un alto al fuego anunciado por el republicano.

En la misma redo social, expuso la postura de las autoridades iraníes y se refirió al estado del país persa debido al conflicto: “Irán nos acaba de informar que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!). ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Los dichos del presidente del país norteamericano se produjeron después de que Irán propusiera reabrir el estrecho de Ormuz, avanzar hacia el fin de las hostilidades y, en paralelo, dejar para una etapa posterior las discusiones sobre su programa nuclear. La información había sido publicada por el medio Axios, que citó a un funcionario estadounidense y a otras dos fuentes anónimas.