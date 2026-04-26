26 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Picante, rápido y con una pegada temible: el zurdo de Argelia al que debe seguir de cerca Argentina en el Mundial 2026

El extremo africano llega como líder de su selección con experiencia, desequilibrio y capacidad decisiva en ataque.

Por
Mahrez

Mahrez, capitán de Argelia, quiere ser una de las figuras a seguir en el Mundial 2026.

  • Es el capitán y principal referencia ofensiva de Argelia rumbo a la Copa del Mundo
  • A sus 35 años, mantiene vigencia en el fútbol internacional
  • Viene de una carrera con títulos en Europa y protagonismo en selecciones
  • Será clave en el debut ante la Argentina en el Grupo J

El jugador que Argentina deberá vigilar de cerca en el Mundial 2026 es Riyad Mahrez, el extremo zurdo que combina velocidad, técnica y una notable capacidad de definición. Capitán de Argelia, es el eje ofensivo de un equipo que buscará dar el golpe en el debut. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno lo convierte en una amenaza constante en los últimos metros.

En los últimos años, este territorio comenzó a abrirse a turistas de todas partes del mundo.
Te puede interesar:

Posible cruce de Argentina en el Mundial 2026: ¿qué lugares turísticos tiene Arabia Saudita?

Con una trayectoria consolidada en la élite, Mahrez llega a la Copa del Mundo como líder futbolístico y referente anímico. Su experiencia en clubes europeos y su presente en el fútbol saudí lo sostienen como una pieza determinante. Además, su lectura de juego le permite influir tanto en la generación como en la definición de jugadas.

Argentina lo tendrá enfrente en el arranque del Grupo J, en un duelo que exigirá máxima atención defensiva. El conjunto africano llega con ambición y con un plantel competitivo que mezcla juventud y experiencia. Neutralizar sus intervenciones será clave para evitar sorpresas en el debut.

Embed

La carrera de Riyad Mahrez, figura de Argelia

La historia de Riyad Mahrez es la de una evolución constante hasta convertirse en uno de los grandes nombres del fútbol africano. Nacido en Francia en 1991, el habilidoso extremo eligió representar a Argelia y desde entonces construyó un camino ascendente.

Su salto de calidad llegó en Europa, donde brilló especialmente en el Leicester City, siendo pieza clave en la histórica Premier League obtenida en 2016. Luego dio el salto al Manchester City, donde sumó títulos y consolidó su jerarquía en la élite.

En la actualidad, defiende los colores del Al-Ahli y continúa mostrando su vigencia: en la temporada reciente suma 4 goles y 7 asistencias en 21 partidos, números que reflejan su influencia en el juego ofensivo. Con la selección, acumula más de 100 partidos internacionales y es el capitán indiscutido. Su liderazgo fue clave para clasificar a Argelia al Mundial, donde disputará su quinta participación histórica.

Luca Zidane
Argentina deberá controlar su desequilibrio en el debut del Grupo J.

Argentina deberá controlar su desequilibrio en el debut del Grupo J.

Además, el torneo de 2026 podría marcar el cierre de su ciclo internacional, lo que le agrega un condimento extra a su rendimiento: cada partido puede ser el último con su selección.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Actualmente forma parte del plantel del Stade Rennes.

La historia de Al-Tamari, el "Messi jordano" que deberá enfrentar Argentina en el Mundial 2026

David Alaba, líder y capitán del seleccionado austríaco rumbo al Mundial 2026.
play

El rival "todoterreno" zurdo que puede ser una pesadilla para la Selección argentina en el Mundial 2026

El plantel base que sorprendió en la Eurocopa 2024.

¿Es un país frío? Qué clima tiene Austria, rival de Argentina en el Mundial 2026

Scaloni ajusta la lista definitiva a semanas del inicio del Mundial.

El problemón de Scaloni en el mediocampo para el Mundial 2026: los dos futbolistas que quieren meterse en la lista

Dibu Martínez mantiene su lugar como referente del arco argentino

Los arqueros de Scaloni para el Mundial 2026: Dibu Martínez con el puesto asegurado y el tercer cupo a confirmar

Acuña, Barco y Rojas compiten por el lateral izquierdo suplente.

La lista de la Selección para el Mundial 2026: la feroz pelea que hay por un puesto vacante

Rating Cero

La confesión de Maglietti sobre sus comienzos en los medios: Elegí el mal menor. 

Alejandra Maglietti reveló la insólita reacción de su abuela tras su desnudo en una revista erótica

María Susini y Facundo Arana.

María Susini aclaró que no está divorciada de Facundo Arana: ¿qué pasa entre ellos?

Su participación en la serie fue breve pero importante.

Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en El Chavo del 8: tiene 68 años

Brian Sarmiento fue señalado por un gesto inadmisible en la casa.

Brian Sarmiento en el ojo de Gran Hermano: lo acusan de escupir la comida de sus compañeros

Luis Brandoni y una actuación consagratoria en La Patagonia Rebelde.
play

Emotivo: se filtró la última carta que Luis Brandoni le escribió a Robert De Niro

Estreno destacado y con curiosidad argentina en HBO Max.
play

Esta película de HBO Max está basada en una novela argentina y su escritora incluso tiene un papel en el filme: cómo se llama

últimas noticias

La línea B liberará molitentes en reclamo por una reincorporación. 

Liberarán molinetes en la línea B en reclamo por la reincorporación de una empleada despedida

Hace 33 minutos
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Javier Milei.

Sturzenegger justificó los despidos en el SMN: "Esos sueldos son dinero que pagan otras familias"

Hace 43 minutos
Ronald Reagan logró sobrevivir al ataque.

El atentado contra Donald Trump fue en el mismo hotel donde balearon a Ronald Reagan en 1981

Hace 44 minutos
Así quedó el minibús luego de la explosión.

Un atentado terrorista en Colombia dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos

Hace 1 hora
Esteban Andrada reibirá una dura sanción tras golpear a un jugador rival. 

Esteban Andrada sacado: le pegó una brutal trompada a un jugador rival en España

Hace 1 hora