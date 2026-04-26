Picante, rápido y con una pegada temible: el zurdo de Argelia al que debe seguir de cerca Argentina en el Mundial 2026

El extremo africano llega como líder de su selección con experiencia, desequilibrio y capacidad decisiva en ataque.

Mahrez, capitán de Argelia, quiere ser una de las figuras a seguir en el Mundial 2026.

El jugador que Argentina deberá vigilar de cerca en el Mundial 2026 es Riyad Mahrez , el extremo zurdo que combina velocidad, técnica y una notable capacidad de definición. Capitán de Argelia , es el eje ofensivo de un equipo que buscará dar el golpe en el debut . Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno lo convierte en una amenaza constante en los últimos metros.

Con una trayectoria consolidada en la élite, Mahrez llega a la Copa del Mundo como líder futbolístico y referente anímico . Su experiencia en clubes europeos y su presente en el fútbol saudí lo sostienen como una pieza determinante. Además, su lectura de juego le permite influir tanto en la generación como en la definición de jugadas.

Argentina lo tendrá enfrente en el arranque del Grupo J , en un duelo que exigirá máxima atención defensiva. El conjunto africano llega con ambición y con un plantel competitivo que mezcla juventud y experiencia . Neutralizar sus intervenciones será clave para evitar sorpresas en el debut.

La carrera de Riyad Mahrez, figura de Argelia

La historia de Riyad Mahrez es la de una evolución constante hasta convertirse en uno de los grandes nombres del fútbol africano. Nacido en Francia en 1991, el habilidoso extremo eligió representar a Argelia y desde entonces construyó un camino ascendente.

Su salto de calidad llegó en Europa, donde brilló especialmente en el Leicester City, siendo pieza clave en la histórica Premier League obtenida en 2016. Luego dio el salto al Manchester City, donde sumó títulos y consolidó su jerarquía en la élite.

En la actualidad, defiende los colores del Al-Ahli y continúa mostrando su vigencia: en la temporada reciente suma 4 goles y 7 asistencias en 21 partidos, números que reflejan su influencia en el juego ofensivo. Con la selección, acumula más de 100 partidos internacionales y es el capitán indiscutido. Su liderazgo fue clave para clasificar a Argelia al Mundial, donde disputará su quinta participación histórica.

Luca Zidane Argentina deberá controlar su desequilibrio en el debut del Grupo J.

Además, el torneo de 2026 podría marcar el cierre de su ciclo internacional, lo que le agrega un condimento extra a su rendimiento: cada partido puede ser el último con su selección.