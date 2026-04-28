La industria concentra el 97% de la pérdida de empleo en 2026 y ya perdió casi 80 mil puestos de trabajo

Desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, se eliminaron 79.672 puestos registrados, según datos del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA). En enero de este año, la industria manufacturera representó 7.336 de los 7.593 empleos perdidos.

El sector industrial atraviesa uno de sus peores momentos en materia laboral desde la llegada de Javier Milei al gobierno. Desde diciembre de 2023 se eliminaron 79.672 puestos registrados, según datos del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), pero la tendencia se agravó en el arranque de 2026: el 97% de los empleos perdidos en enero corresponden a la industria manufacturera, lo que refleja la profundidad de la crisis productiva.

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Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió que la economía argentina atraviesa un proceso de primarización, es decir, una reconversión hacia actividades extractivas y primarias, como el agro, la minería y la energía, en detrimento de la industria manufacturera. Esta dinámica, acorde al plan económico libertario, ya provocó que la industria concentre casi toda la pérdida de empleos registrados, con miles de fábricas cerradas y una caída sostenida de la actividad.

En este sentido, señaló que, debido a la caída de la actividad y al cierre de fábricas, el sector industrial se convirtió este año en el mayor expulsor de empleos. "Vemos que, de los 16 sectores que integran la economía, la industria explicó casi todo el desempleo en enero", subrayó.

De acuerdo con el último informe del Observatorio IPA, a nivel general, en el mes de enero el sistema perdió otros 7.593 empleos registrados en comparación con diciembre de 2025. "Sin embargo, al desglosar el dato, resulta que en la industria manufacturera la contracción intermensual fue de 7.336 empleos", señaló el documento, "explicando prácticamente la totalidad de las desvinculaciones del mes".

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Aunque el país muestra superávit comercial, se trata de un "superávit recesivo" basado en la caída del consumo doméstico y la desaparición de empresas. En síntesis, el modelo actual fortalece el frente externo pero debilita el tejido productivo y laboral, dejando a la industria como el sector más golpeado y a los trabajadores sin alternativas de reemplazo.

Los números son preocupantes y ,de acuerdo al informe oficial, la caída del empleo está directamente ligada al cierre de las empresas. El sector manufacturero perdió 2.993 plantas productivas desde que asumió Milei, mientras que hoy permanecen en actividad 46.728 firmas, unas 1.812 menos que en el mismo período del año anterior.

IPA advirtió además sobre el "efecto pinza" que afecta a las empresas locales: los costos en pesos aumentan rápidamente mientras el tipo de cambio permanece casi fijo, lo que encarece la producción en dólares y reduce la competitividad frente a las importaciones.