27 de abril de 2026 Inicio
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Jugó en Bayern Múnich y Manchester United, y será rival de la Argentina en el Mundial 2026: quién es

El mediocampista suma experiencia en clubes de primer nivel. Su presencia refuerza el potencial competitivo del conjunto centroeuropeo.

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 Marcel Sabitzer aporta equilibrio y recorrido

 Marcel Sabitzer aporta equilibrio y recorrido, características que lo convierten en una pieza habitual dentro de la estructura del equipo.

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  • Un mediocampista con experiencia en clubes de élite será uno de los nombres a seguir cuando enfrente a la Selección argentina en el Mundial 2026.

  • Su recorrido incluye pasos por equipos de Alemania e Inglaterra, además de consolidarse en la Bundesliga.

  • Forma parte de una selección europea que regresa a una Copa del Mundo luego de varios años de ausencia.

  • Integra un plantel con futbolistas de trayectoria internacional que aspira a competir en el torneo.

El cruce entre la Selección argentina y Austria en el Mundial 2026 pondrá frente a frente a jugadores con recorrido en las principales ligas del mundo. Entre estos aparece un mediocampista que supo vestir camisetas de peso en Europa.

Rayan Aït-Nouri, de 24 años, fue uno de los fichajes estrellas del Manchester City en 2025.
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Se trata de Marcel Sabitzer, un volante que transitó por clubes de primer nivel y que hoy representa una de las piezas importantes del conjunto austríaco. Su experiencia internacional lo ubica como uno de los nombres destacados del rival.

Austria llega al torneo con un grupo que mezcla futbolistas consolidados y otros en crecimiento, luego de haber mostrado un rendimiento sólido en las Eliminatorias. En ese sentido, la presencia de jugadores con trayectoria en competencias europeas es muy importante para sus aspiraciones.

Marcel Sabitzer

La carrera de Marcel Sabitzer

Nacido en 1994 en Wels, Marcel Sabitzer inició su camino profesional en el fútbol austríaco, con pasos por clubes como Admira Wacker y Rapid Viena. Su evolución lo llevó a destacarse en Red Bull Salzburgo, donde tuvo una temporada de alto rendimiento que marcó su proyección internacional.

Luego continuó su crecimiento en RB Leipzig, donde se afianzó durante varias temporadas en la Bundesliga y acumuló una importante cantidad de partidos y goles. Su desempeño en el conjunto alemán lo ubicó como un mediocampista completo dentro del fútbol europeo.

Marcel Sabitzer

En 2021 dio el salto a Bayern Múnich, donde disputó más de 50 encuentros. Posteriormente fue cedido a Manchester United durante la temporada 2022-2023, sumando experiencia en la Premier League antes de regresar a Alemania.

Desde 2023 integra el plantel de Borussia Dortmund, con contrato vigente hasta 2027. A lo largo de su carrera acumula más de 500 partidos oficiales y más de 100 goles, además de títulos en distintas ligas europeas, afianzando un recorrido que lo respalda como una de las figuras de su selección.

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