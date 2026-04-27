Jugó en Bayern Múnich y Manchester United, y será rival de la Argentina en el Mundial 2026: quién es El mediocampista suma experiencia en clubes de primer nivel. Su presencia refuerza el potencial competitivo del conjunto centroeuropeo. Por + Seguir en







Marcel Sabitzer aporta equilibrio y recorrido, características que lo convierten en una pieza habitual dentro de la estructura del equipo. Redes sociales

Un mediocampista con experiencia en clubes de élite será uno de los nombres a seguir cuando enfrente a la Selección argentina en el Mundial 2026.





Su recorrido incluye pasos por equipos de Alemania e Inglaterra, además de consolidarse en la Bundesliga.





Forma parte de una selección europea que regresa a una Copa del Mundo luego de varios años de ausencia.





Integra un plantel con futbolistas de trayectoria internacional que aspira a competir en el torneo. El cruce entre la Selección argentina y Austria en el Mundial 2026 pondrá frente a frente a jugadores con recorrido en las principales ligas del mundo. Entre estos aparece un mediocampista que supo vestir camisetas de peso en Europa.

Se trata de Marcel Sabitzer, un volante que transitó por clubes de primer nivel y que hoy representa una de las piezas importantes del conjunto austríaco. Su experiencia internacional lo ubica como uno de los nombres destacados del rival.

Austria llega al torneo con un grupo que mezcla futbolistas consolidados y otros en crecimiento, luego de haber mostrado un rendimiento sólido en las Eliminatorias. En ese sentido, la presencia de jugadores con trayectoria en competencias europeas es muy importante para sus aspiraciones.

Marcel Sabitzer Redes sociales La carrera de Marcel Sabitzer Nacido en 1994 en Wels, Marcel Sabitzer inició su camino profesional en el fútbol austríaco, con pasos por clubes como Admira Wacker y Rapid Viena. Su evolución lo llevó a destacarse en Red Bull Salzburgo, donde tuvo una temporada de alto rendimiento que marcó su proyección internacional.

Luego continuó su crecimiento en RB Leipzig, donde se afianzó durante varias temporadas en la Bundesliga y acumuló una importante cantidad de partidos y goles. Su desempeño en el conjunto alemán lo ubicó como un mediocampista completo dentro del fútbol europeo.