La desgarradora confesión de Flor Vigna luego de consagrarse campeona de boxeo en México La bailarina se preparó para la pelea y logró ganarla, pero contó todo el esfuerzo que conllevó respecto a su salud mental. + Seguir en







Flor Vigna lanzó una fuerte confesión tras ser campeona. Redes sociales

Luego de consagrarse campeona de boxeo en México en el Supernova Génesis 2026 ante Aldana Flores, Flor Vigna aprovechó para hablar de su salud mental e hizo una confesión fuerte que impactó a todos sus seguidores. “No tenía ganas de vivir”, contó.

Fue entonces que alzó la voz y expresó su agradecimiento: “Quiero decirles que estaba en una depresión muy grande y, si bien siempre voy a estar agradecida a mi país por cumplir varios sueños, ustedes me abrazaron en este momento”.

"Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. Gracias, México, por abrazarme en un momento tan triste", indicó. Pero no es la primera vez que se refiere al tema, sin embargo, en el último tiempo se alojó en su música y sacó canciones que le fueron bien.

Además, algo que le sucedió después de consagrarse es que recibió mucha interacción en redes sociales: “No llego a leer todos los mensajes, no llego a responder… estoy en shock. No lo entiendo todavía. Mañana hay toda una rueda de prensa, un montón de entrevistas. Después les voy a contar bien”.

“Acabo de subir un millón de seguidores en Instagram. Nunca me pasó algo así de grande”, concluyó.

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