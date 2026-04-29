Luego de consagrarse campeona de boxeo en México en el Supernova Génesis 2026 ante Aldana Flores, Flor Vigna aprovechó para hablar de su salud mental e hizo una confesión fuerte que impactó a todos sus seguidores. “No tenía ganas de vivir”, contó.
La bailarina se preparó para la pelea y logró ganarla, pero contó todo el esfuerzo que conllevó respecto a su salud mental.
Luego de consagrarse campeona de boxeo en México en el Supernova Génesis 2026 ante Aldana Flores, Flor Vigna aprovechó para hablar de su salud mental e hizo una confesión fuerte que impactó a todos sus seguidores. “No tenía ganas de vivir”, contó.
Fue entonces que alzó la voz y expresó su agradecimiento: “Quiero decirles que estaba en una depresión muy grande y, si bien siempre voy a estar agradecida a mi país por cumplir varios sueños, ustedes me abrazaron en este momento”.
"Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. Gracias, México, por abrazarme en un momento tan triste", indicó. Pero no es la primera vez que se refiere al tema, sin embargo, en el último tiempo se alojó en su música y sacó canciones que le fueron bien.
Además, algo que le sucedió después de consagrarse es que recibió mucha interacción en redes sociales: “No llego a leer todos los mensajes, no llego a responder… estoy en shock. No lo entiendo todavía. Mañana hay toda una rueda de prensa, un montón de entrevistas. Después les voy a contar bien”.
“Acabo de subir un millón de seguidores en Instagram. Nunca me pasó algo así de grande”, concluyó.
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