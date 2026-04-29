Dolor en el fútbol: un exfutbolista fue encontrado muerto dentro de su auto en Ecuador

Según señalaron testigos, el exjugador se había encontrado con tres mujeres y posteriormente apareció un hombre que intentó llevarse el vehículo. Las autoridades revelaron los detalles de la autopsia.

El mundo del fútbol ecuatoriano está de luto tras la muerte y misterio del exjugador de Emelec, Carlos Alberto Rivadeneira , quien fue encontrado sin vida dentro de auto en las calles de Guayaquil, en Ecuador.

El hecho ocurrió el sábado, el también periodista fue hallado en los alrededores del parque de La Saiba, dentro de un auto color naranja con las ventanas abiertas y la puerta trasera entreabierta con él acostado sobre el asiento trasero . Según detallaron los medios locales, testigos aseguraron que Rivadeneira habría llegado al lugar cerca de las 2 de la mañana acompañado por dos mujeres y posteriormente apareció una tercera, con quienes terminaron consumiendo bebidas alcohólicas.

Tras una serie de discusiones, las mujeres habrían colocado al exjugador en la parte trasera del vehículo y una de ellas se retiró y regresó con un hombre en bicicleta quien intentó huir con el auto, pero no lo lograron hacer. Si bien dijeron que iba a regresar, no lo hicieron. Cuando fueron advertidos, las autoridades constataron que Rivadeneira ya estaba sin signos vitales.

En los primeros comentarios de los testigos aseguraron que no se observaban signos visibles de violencia ni huellas de forcejeo en el cadáver, aunque algunos residentes presumieron que la víctima podría haber sido afectada por escopolamina -una clase de medicamentos que se utiliza para para prevenir las náuseas y los vómitos causados por mareos por movimiento o por medicamentos utilizados durante alguna cirugía-, una hipótesis que no ha sido confirmada oficialmente.

Por su parte, de acuerdo al primer informe preliminar de autopsia determinó que la causa de la muerte podría haber sido un infarto agudo de miocardio, asociado a insuficiencia respiratoria y edema agudo de pulmón, y que el fallecimiento corresponde a un origen natural.

El comunicado de Emelec por la muerte de Carlos Rivadeneira

Luego que se conociera la muerte de Carlos Rivadeneira el club Emelec emitió un comunicado expresando sus condolencias.

“El Club Sport Emelec expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de quien en vida fue el Sr. Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira. Histórico jugador de nuestra institución. Quienes conformamos el club enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos por esta irreparable pérdida. Paz en su tumba”, expresaron.

Emelec

Carlos Kaiser Rivadeneira fue un exfutbolista ecuatoriano de perfil bajo, recordado por su desempeño como volante en equipos como Emelec, durante la década de los 90, y Filanbanco en los años 80. Marcó uno de los goles olímpicos más recordados por la hinchada del Bombillo en 1991, frente a Universidad Católica en el estadio George Capwell.

Antes de llegar al profesionalismo, Rivadeneira integró la selección del colegio Vicente Rocafuerte, institución en la que se suspendió la fecha del torneo de exalumnos programada para ese fin de semana, según consignó El Universo. También se desempeñó como periodista.