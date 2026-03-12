12 de marzo de 2026 Inicio
Atención: esto dicen en River sobre la posibilidad de la llegada de Mauro Icardi

Desde la dirigencia del club dieron detalles sobre la posibilidad de sumar al delantero argentino en el próximo mercado de pases.

Por
Maxi López opinó sobre la posible llegada de Mauro Icardi a River.

  • Enzo Francescoli habló sobre los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River.

  • El dirigente aseguró que hasta ahora no hubo conversaciones formales por el delantero.

  • El club analiza cuidadosamente el perfil del próximo centrodelantero.

  • El futuro del atacante argentino en Galatasaray alimenta versiones de mercado.

En River hablaron públicamente sobre la posibilidad de que Mauro Icardi llegue al club de Núñez y desde la dirigencia fueron contundentes: pese a la necesidad del Millonario por un referente de área, por ahora no existe ninguna negociación para incorporar al delantero argentino.

Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron la misma lesión de ligamentos, pero en distintas rodillas.
El tema apareció con fuerza en los últimos días a partir de versiones que lo vinculaban con el equipo del Chacho Coudet de cara al próximo mercado de pases, especialmente teniendo en cuenta que el atacante podría cambiar de club una vez finalizada la temporada en Europa.

Sin embargo, desde el área de fútbol del club bajaron rápidamente las expectativas y aclararon que el nombre del goleador surgido en las inferiores de Barcelona nunca fue discutido dentro de la estructura deportiva que toma decisiones en materia de refuerzos.

Enzo Francescoli
Francescoli explicó cómo se analizan los refuerzos en el club.

El presente de Mauro Icardi

Actualmente Mauro Icardi atraviesa una etapa importante de su carrera en Galatasaray, donde volvió a recuperar protagonismo ofensivo y continuidad dentro del equipo turco. El delantero argentino se consolidó como uno de los referentes del ataque y mantuvo un rendimiento goleador constante durante las últimas temporadas, lo que lo mantiene dentro del radar de distintos clubes del fútbol internacional.

A pesar de ese presente positivo, su nombre volvió a aparecer en el mercado argentino a partir de versiones que lo vinculaban con River, sobre todo pensando en una eventual salida del fútbol europeo, relacionada a su mediática vida personal.

De todos modos, el secretario técnico Enzo Francescoli fue claro al referirse al tema y explicó que dentro del club nunca se habló de un posible fichaje del delantero. Según detalló, ninguna de las áreas que participan en la planificación deportiva discutió la posibilidad de avanzar por el atacante.

Mauro Icardi con Francesca e Isabella
En River aclararon que nunca existieron negociaciones por el delantero.

El dirigente también explicó que la política de incorporaciones del club prioriza futbolistas que encajen en el estilo histórico del equipo y en la idea futbolística del entrenador, por lo que la llegada de un centrodelantero se analiza con mucho cuidado.

