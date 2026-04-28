Es hijo de una leyenda y su selección enfrentará a Argentina en el Mundial 2026

El arquero atraviesa un momento delicado tras un golpe que lo obligó a salir y abre dudas sobre su disponibilidad el debut en la competencia internacional que será justamente ante la albiceleste.

La aparición de Luca Zidane como rival de la Selección argentina en el Mundial 2026 responde a una historia que combina herencia y recorrido propio: arquero del Granada e hijo de Zinedine Zidane , será parte del plantel de Argelia que enfrentará al equipo nacional el 16 de junio en Kansas City, en el inicio del Grupo J.

Jugó en Bayern Múnich y Manchester United, y será rival de la Argentina en el Mundial 2026: quién es

El arquero, nacido en 1998 en Marsella, se formó en el Real Madrid y debutó en 2018 en el primer equipo bajo la conducción de su padre. Sin lograr continuidad, continuó su carrera en el fútbol español con pasos por Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar, hasta consolidarse en Granada, donde en la actual temporada suma 27 partidos, 33 goles recibidos y nueve vallas invictas.

En el plano internacional, optó por representar a Argelia en 2025 y se afianzó como titular en el tramo previo al Mundial, aunque su presente inmediato quedó condicionado por una lesión sufrida el último fin de semana ante Almería: una fractura de mandíbula y mentón, junto a una conmoción cerebral, que lo marginan del cierre de temporada y generan incertidumbre sobre su presencia en la competencia.

La presencia del arquero en el Mundial 2026 genera expectativa de cara al cruce ante la Selección Argentina, en un partido que abrirá el recorrido de Argelia en la fase de grupos.

Hijo de Zinedine, Luca desarrolló su carrera en una posición distinta a la de su entorno familiar, consolidándose como arquero desde sus inicios en las inferiores del Real Madrid, donde ingresó en 2004 y completó todo el proceso formativo hasta alcanzar el plantel profesional. Su debut en Primera División se produjo en mayo de 2018, pocos días después de cumplir 20 años, en un contexto particular: el equipo era dirigido por su padre y venía de consagrarse en la UEFA Champions League por tercera vez consecutiva.

En ese plantel, la titularidad en el arco estaba en manos de Keylor Navas, con Kiko Casilla como alternativa, lo que ya reducía sus posibilidades de continuidad. A ese escenario se sumó en agosto de ese mismo año la incorporación de Thibaut Courtois, que profundizó la competencia en el puesto y terminó de relegarlo dentro de la estructura del primer equipo.

Sin lugar, continuó su carrera en el fútbol español con pasos por Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar, hasta llegar a Granada en 2024, donde logró mayor regularidad y protagonismo en competencia oficial.

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En el plano internacional, su recorrido tuvo un giro en 2025, cuando fue habilitado para representar a Argelia, país de origen de sus abuelos paternos. Tras haber integrado seleccionados juveniles de Francia, debutó en las Eliminatorias y comenzó a sumar presencias, incluyendo participaciones en la Copa Africana de Naciones y amistosos recientes.

En ese proceso, logró consolidarse como titular en el arco: fue el principal arquero en la Copa Africana, donde disputó cuatro de los cinco partidos, y también ocupó ese rol en el último amistoso ante Uruguay.

Su lugar en el equipo se afianzó además en un contexto particular dentro del plantel, marcado por la lesión de Alexis Guendouz y la ausencia prolongada de Alexandre Oukidja, mientras que Anthony Mandrea, titular hasta 2024, dejó de ser la primera opción. Durante la actual temporada con Granada, acumuló 27 partidos, con 33 goles recibidos y nueve vallas invictas, números que respaldaron su consolidación en el seleccionado africano en la antesala del Mundial.

En ese escenario, su situación física aparece como un factor a seguir: la lesión sufrida ante Almería, fractura de mandíbula y mentón, junto a una conmoción cerebral, lo deja fuera de la actividad en su club y obliga a evaluar su evolución en las semanas previas al inicio del torneo internacional.