Xavi Hernández reveló la razón por la que Lionel Messi no volvió a Barcelona en 2023

El exentrenador blaugrana contó que mantuvo contactos con el jugador durante meses tras el Mundial de Qatar y afirmó que el acuerdo para el retorno estaba cerrado, pero que una decisión imprevista detuvo la operación.

Xavi junto a Messi.

Xavi Hernández aseguró que Lionel Messi tenía pactado su retorno al FC Barcelona para enero de 2023. En una entrevista con La Vanguardia, el técnico relató que mantuvo contactos con el jugador durante meses tras el Mundial de Qatar. Según su testimonio, el futbolista manifestó su deseo de volver y la operación contaba incluso con el visto bueno de La Liga.

La versión del entrenador contradice las explicaciones oficiales de la dirigencia sobre obstáculos financieros. “Leo estaba fichado. En enero del 2023 lo contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo”, reveló Xavi. El exDT blaugrana insistió en que el factor económico no fue el impedimento real para concretar el fichaje.

La postura de Joan Laporta resultó determinante para el fracaso de la negociación. Xavi detalló una conversación privada con el presidente en la que este expuso sus motivos políticos: “Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”. El presidente temía que la figura del capitán condicionara su propio poder.

Hernández desmintió que existieran exigencias desmedidas por parte del entorno del jugador o restricciones de la patronal del fútbol español. “Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, sentenció el exvolante blaugrana.

El plan original contemplaba un cierre de ciclo emblemático en el estadio de Montjuïc, bajo un concepto similar al "Last Dance" de Michael Jordan. Xavi explicó que las conversaciones con Jorge Messi estaban avanzadas en todos los niveles. Sin embargo, el presidente “tiró todo para atrás” de forma imprevista y unilateral.

La interrupción del diálogo dañó la relación personal entre el técnico y el futbolista de forma temporal. Messi dejó de atender las llamadas del entrenador bajo la sospecha de que este formaba parte de la maniobra de bloqueo. “Me afectó mucho en mi relación con Leo, pero ahora vuelve a ser buena”, reconoció Hernández sobre el vínculo actual.

A pesar de la oportunidad perdida, Xavi defendió la vigencia futbolística del capitán argentino. El exentrenador consideró que el regreso habría sido un éxito rotundo por la capacidad goleadora del jugador. No obstante, descartó su propio retorno a la institución y lamentó la interferencia de la actual cúpula directiva en el proceso.

