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Thiago Medina, sobre el vínculo entre Daniela Celis y Nick Sicaro: "Cada uno sabe lo que hace"

El exparticipante de Gran Hermano enfrentó las versiones de un amorío entre la madre de sus hijas y el joven influencer. A través de sus redes sociales, lanzó una respuesta contundente: "Yo no estoy para sumarme a este teatro".

Thiago Medina expresó sus sensaciones sobre los rumores que vinculan a Daniela Celis con Nick Sicaro. 

Thiago Medina expresó sus sensaciones sobre los rumores que vinculan a Daniela Celis con Nick Sicaro. 

Thiago Medina sorprendió a todos con su opinión sobre los rumores de romance entre Daniela Celis y Nick Sicaro tras una llamativa foto de ambos. Luego de que la influencer compartiera una selfie con su compañero de trabajo, el joven padre de las gemelas habilitó una caja de preguntas para sus seguidores de Instagram.

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"Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace", sentenció el exhermanito. Sin vueltas, dejó en claro su postura frente a las especulaciones sobre la vida sentimental de su expareja.

En la misma publicación, Medina lanzó una frase demoledora para calificar la situación poco clara a nivel sentimental que atraviesa la madre de sus hijas. "Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro", disparó el joven frente a las consultas que los usuarios dejaron en la caja de preguntas de la red social.

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El exparticipante de Gran Hermano fue claro: no quiere estar de novio por el momento.

El exparticipante de Gran Hermano fue claro: no quiere estar de novio por el momento.

Para dejar atrás el tema, el joven les pidió a sus seguidores un poco de paz para transitar este momento con perfil bajo. "Déjenme hacer tranquilo la mía, yo no molesto a nadie", expuso de forma tajante y dio por finalizado el tema.

Hace apenas unos días, Thiago aclaró que, por el momento, no tiene intenciones de volver a tener una relación amorosa. "Sí, como todos saben, estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan", manifestó el joven, que se mostró muy tranquilo con la decisión.

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Thiago Medina y Nick Sicaro parecen estar dispuestos a hacer lo que sea con tal de ganarse la atención de Daniela Celis. Ambos protagonizaron un triángulo amoroso con serenatas y flores durante el debut de la modelo como conductora de La noche de los ex por Telefe.

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Nick sorprendió a la influencer con una interpretación de Luis Miguel, pero Thiago no se quedó atrás y redobló la apuesta con otra sorpresa. Con complicidad de la producción, el padre de las nenas contrató músicos y envió un sobre firmado como "el padre de tus hijas".

El joven de zona oeste aprovechó para picantear la disputa y acusó a su rival de copiar sus gestos para ganar cámaras. "Lo que pasa es que lo mío no está arreglado para un repechaje. Esto fue pago, no de canje", deslizó el muchacho con ironía total.

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