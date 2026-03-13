Sortean un viaje para ver a la Selección argentina en el Mundial 2026: cuándo

El premio incluye traslados, alojamiento y entradas para ver a Messi en Dallas. Conocé los detalles para participar.

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya genera una expectativa sin precedentes en el país. Con el recuerdo tan cercano de la gloria en Qatar, la Selección argentina se prepara para defender su corona en una cita histórica que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Para los hinchas argentinos, este torneo no es uno más sino que representa la posibilidad de acompañar nuevamente a la "Scaloneta" en un momento clave, ya que podría ser la última vez de Lionel Messi en una cita mundialista. No son pocos los fanáticos que buscan asegurar su lugar en para disfrutar en vivo de, posiblemente, una de las últimas presentaciones del rosarino junto a la Selección.

En este contexto de euforia, surgió una oportunidad única para cumplir el sueño de viajar con todo pago. El Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut lanzó la promoción "Lotería te lleva al Mundial" , una iniciativa que premiará a un apostador y un acompañante con una experiencia de lujo: traslados, alojamiento y entradas para ver al campeón del mundo en tierras estadounidenses.

El sorteo está pautado para realizarse el 10 de abril de 2026 . Ese día se conocerá al gran ganador que viajará a Texas para alentar a la Albiceleste .

El ganador del sorteo podrá ver a la Selección argentina en Estados Unidos.

Es fundamental tener en cuenta que, debido a las normativas migratorias vigentes, el afortunado y su acompañante deberán contar con visa para Estados Unidos al momento de viajar, ya que es un requisito indispensable para hacer uso del paquete, el cual está valuado en más de u$s8.000 si se consideran los precios actuales de los paquetes turísticos para presenciar el evento.

Cómo participar en el sorteo para viajar a ver a la Selección argentina en el Mundial 2026

La participación está vinculada a los juegos oficiales de la provincia y es exclusiva para mayores de 18 años. Para entrar en el sorteo, los pasos son sencillos:

Jugar a cualquiera de los productos oficiales como la Quiniela del Chubut, el Telebingo Chubutense o La Poceada. Solicitar y abonar un cupón especial de $3.000 adicional a la jugada habitual. Con este pago extra, el sistema emitirá el comprobante necesario para registrarse y quedar oficialmente en carrera por el viaje.

Desde el organismo señalaron que el objetivo de la promoción es "sumar nuevas propuestas y premios para los jugadores, además de continuar fortaleciendo la actividad de las agencias oficiales distribuidas en todo el territorio chubutense".

Los partidos que juega Argentina en Dallas

San Francisco, Kansas y Dallas son las ciudades que podría visitar la Selección Argentina Redes Sociales

El destino principal de esta travesía es la ciudad de Dallas, Texas, que se perfila como una de las sedes con mayor despliegue logístico y deportivo del torneo. Se trata de la sede con más partidos programados, siendo 9 en total en distintas fases del mundial. El ganador tendrá acceso al imponente AT&T Stadium para presenciar dos encuentros cruciales de la fase de grupos: Argentina vs. Austria y Argentina vs. Jordania

Presenciar estos partidos significa ver a Messi disputar su sexto mundial y probablemente, el último. El capitán llegará con 38 años y celebrará sus 39 durante la competencia, marcando el cierre de una era dorada.