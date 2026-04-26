26 de abril de 2026 Inicio
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La historia de Al-Tamari, el "Messi jordano" que deberá enfrentar Argentina en el Mundial 2026

El atacante lidera a su país en un momento histórico. Su rendimiento será clave en el desafío internacional.

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Actualmente forma parte del plantel del Stade Rennes.

Actualmente forma parte del plantel del Stade Rennes.

  • Al-Tamari, el "Messi jordano", se convirtió en la principal figura de su selección rumbo a la Copa del Mundo.

  • Su rendimiento en Europa lo posicionó como uno de los futbolistas más destacados de Jordania.

  • Fue clave en la clasificación histórica de su país al torneo internacional.

  • Su apodo genera impacto, aunque el propio jugador evita comparaciones con grandes figuras.

La presencia de Mousa Al-Tamari genera expectativa de cara al Mundial 2026, donde será uno de los nombres a seguir cuando su selección enfrente a la Selección argentina. Su crecimiento deportivo y su influencia dentro del equipo lo ubican como una pieza central en el proyecto de Jordania.

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El extremo, nacido en 1997, cuenta con un paso a lo largo de su carrera por distintas ligas europeas, lo que lo llevó a consolidarse en el máximo nivel y a convertirse en referente absoluto de su selección nacional. Actualmente, forma parte del plantel del Stade Rennes, donde compite en una de las ligas más exigentes del continente, en donde se distingue por su estilo de juego basado en la velocidad, el desequilibrio y su definición.

En paralelo, su rol en Jordania adquirió una dimensión histórica. No solo es capitán, sino también el principal argumento ofensivo de un equipo que logró clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, marcando un antes y un después en el fútbol de su país.

Al-Tamari

Quién es Al-Tamari, el "Messi jordano" que será rival de Argentina en el Mundial 2026

El recorrido de Al-Tamari comenzó en el fútbol local, antes de dar el salto internacional en 2018 con su llegada al APOEL. En ese club empezó a destacarse y a recibir el apodo que lo acompaña hasta hoy, aunque él mismo se mostró reacio a esa comparación. Luego continuó su carrera en Bélgica y Francia, donde afianzó su nivel.

Dentro del campo, se desempeña como extremo con características propias del fútbol moderno, como el manejo corto, aceleración en espacios reducidos y una zurda que marca diferencias. En su selección, cuenta con mayor libertad de movimiento, lo que le permite intervenir en distintas zonas del ataque.

Al-Tamari

Su impacto se refleja especialmente en el combinado nacional. Junto a Ali Olwan, fue determinante en la clasificación al Mundial 2026 y en campañas destacadas como el subcampeonato en la Copa Asiática 2024. Además, acumula más de 20 goles internacionales, consolidándose como el eje ofensivo del equipo.

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