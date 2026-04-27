27 de abril de 2026 Inicio
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Quién es Rayan Aït-Nouri, el argelino que enfrentará a Argentina y juega en Manchester City

El lateral nacido en Francia y elegido por Argelia llega como una de las cartas más peligrosas de su selección tras consolidarse en la élite inglesa.

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Rayan Aït-Nouri

Rayan Aït-Nouri, de 24 años, fue uno de los fichajes estrellas del Manchester City en 2025.

  • El argelino Rayan Aït-Nourie, que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026, se desempeña como lateral izquierdo y también como carrilero con proyección ofensiva.

  • Fue formado en Francia, pero desde 2023 representa al seleccionado argelino.

  • En 2025 fue transferido al Manchester City con contrato hasta 2030.

  • Su velocidad, desborde y técnica lo convierten en una amenaza para cualquier defensa.

Rayan Aït-Nouri es un futbolista de 24 años que juega como defensor por la banda izquierda en Manchester City y representa a Argelia, selección con la que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026. Se destaca por su capacidad para atacar, romper líneas y sumarse constantemente al área rival.

Mahrez, capitán de Argelia, quiere ser una de las figuras a seguir en el Mundial 2026.
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Nacido el 6 de junio de 2001 en Montreuil, en las afueras de París, realizó toda su etapa formativa en clubes franceses hasta llegar a Angers, donde debutó profesionalmente siendo adolescente. Su crecimiento llamó rápido la atención de la Premier League.

Luego dio el salto a Wolverhampton, primero a préstamo y después en forma definitiva. Allí sumó experiencia en una de las ligas más exigentes del mundo y terminó de explotar por su potencia ofensiva y versatilidad táctica. Tras varias temporadas sólidas, Manchester City apostó fuerte por su fichaje.

La historia de Rayan Aït-Nouri, figura de Argelia

Aunque pasó por selecciones juveniles de Francia, Aït-Nouri eligió defender los colores de Argelia, país de origen familiar. Debutó con la mayor en marzo de 2023 y desde entonces se transformó en una pieza importante dentro del recambio generacional del equipo africano.

Su perfil moderno encaja con el fútbol actual: marca, velocidad y mucha participación ofensiva. En Wolverhampton mostró números destacados y en la temporada previa a su salida participó en 11 goles entre tantos y asistencias, una cifra alta para un defensor.

Manchester City cerró su incorporación en junio de 2025 por una operación cercana a los u$s50 millones, con vínculo por cinco temporadas. La llegada al equipo dirigido por Pep Guardiola confirmó el salto definitivo de un jugador seguido por varios gigantes europeos.

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Ante Argentina, Aït-Nouri aparece como uno de los nombres a vigilar: desequilibra por izquierda, pisa el área y tiene experiencia frente a futbolistas de máximo nivel.

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