Quién es Rayan Aït-Nouri, el argelino que enfrentará a Argentina y juega en Manchester City

- El argelino Rayan Aït-Nourie, que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026, se desempeña como lateral izquierdo y también como carrilero con proyección ofensiva.
- Fue formado en Francia, pero desde 2023 representa al seleccionado argelino.
- En 2025 fue transferido al Manchester City con contrato hasta 2030.
- Su velocidad, desborde y técnica lo convierten en una amenaza para cualquier defensa.
Rayan Aït-Nouri es un futbolista de 24 años que juega como defensor por la banda izquierda en Manchester City y representa a Argelia, selección con la que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026. Se destaca por su capacidad para atacar, romper líneas y sumarse constantemente al área rival.
Nacido el 6 de junio de 2001 en Montreuil, en las afueras de París, realizó toda su etapa formativa en clubes franceses hasta llegar a Angers, donde debutó profesionalmente siendo adolescente. Su crecimiento llamó rápido la atención de la Premier League.
Luego dio el salto a Wolverhampton, primero a préstamo y después en forma definitiva. Allí sumó experiencia en una de las ligas más exigentes del mundo y terminó de explotar por su potencia ofensiva y versatilidad táctica. Tras varias temporadas sólidas, Manchester City apostó fuerte por su fichaje.
La historia de Rayan Aït-Nouri, figura de Argelia
Aunque pasó por selecciones juveniles de Francia, Aït-Nouri eligió defender los colores de Argelia, país de origen familiar. Debutó con la mayor en marzo de 2023 y desde entonces se transformó en una pieza importante dentro del recambio generacional del equipo africano.
Su perfil moderno encaja con el fútbol actual: marca, velocidad y mucha participación ofensiva. En Wolverhampton mostró números destacados y en la temporada previa a su salida participó en 11 goles entre tantos y asistencias, una cifra alta para un defensor.
Manchester City cerró su incorporación en junio de 2025 por una operación cercana a los u$s50 millones, con vínculo por cinco temporadas. La llegada al equipo dirigido por Pep Guardiola confirmó el salto definitivo de un jugador seguido por varios gigantes europeos.
Ante Argentina, Aït-Nouri aparece como uno de los nombres a vigilar: desequilibra por izquierda, pisa el área y tiene experiencia frente a futbolistas de máximo nivel.