Quién es Rayan Aït-Nouri, el argelino que enfrentará a Argentina y juega en Manchester City

El lateral nacido en Francia y elegido por Argelia llega como una de las cartas más peligrosas de su selección tras consolidarse en la élite inglesa.

Rayan Aït-Nouri, de 24 años, fue uno de los fichajes estrellas del Manchester City en 2025.

Rayan Aït-Nouri es un futbolista de 24 años que juega como defensor por la banda izquierda en Manchester City y representa a Argelia , selección con la que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026. Se destaca por su capacidad para atacar, romper líneas y sumarse constantemente al área rival.

Picante, rápido y con una pegada temible: el zurdo de Argelia al que debe seguir de cerca Argentina en el Mundial 2026

Nacido el 6 de junio de 2001 en Montreuil , en las afueras de París , realizó toda su etapa formativa en clubes franceses hasta llegar a Angers , donde debutó profesionalmente siendo adolescente. Su crecimiento llamó rápido la atención de la Premier League .

Luego dio el salto a Wolverhampton , primero a préstamo y después en forma definitiva. Allí sumó experiencia en una de las ligas más exigentes del mundo y terminó de explotar por su potencia ofensiva y versatilidad táctica. Tras varias temporadas sólidas, Manchester City apostó fuerte por su fichaje.

Aunque pasó por selecciones juveniles de Francia , Aït-Nouri eligió defender los colores de Argelia , país de origen familiar. Debutó con la mayor en marzo de 2023 y desde entonces se transformó en una pieza importante dentro del recambio generacional del equipo africano.

Su perfil moderno encaja con el fútbol actual: marca, velocidad y mucha participación ofensiva. En Wolverhampton mostró números destacados y en la temporada previa a su salida participó en 11 goles entre tantos y asistencias, una cifra alta para un defensor.

Manchester City cerró su incorporación en junio de 2025 por una operación cercana a los u$s50 millones, con vínculo por cinco temporadas. La llegada al equipo dirigido por Pep Guardiola confirmó el salto definitivo de un jugador seguido por varios gigantes europeos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rayan Ait Nouri (@r.aitnouri)

Ante Argentina, Aït-Nouri aparece como uno de los nombres a vigilar: desequilibra por izquierda, pisa el área y tiene experiencia frente a futbolistas de máximo nivel.