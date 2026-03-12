12 de marzo de 2026 Inicio
Conflicto en Medio Oriente: más del 60% de los argentinos no se siente representado por la posición del Gobierno

Una encuesta marcó que gran parte de la sociedad está en desacuerdo con la postura de Javier Milei de cara a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, un 72% manifestó estar en contra del combate en general.

Para la mayoría de la sociedad

Para la mayoría de la sociedad, la postura de Milei no representa al conjunto de los argentinos. 

Un estudio privado reveló que un 66,4% de los argentinos no está representado por la posición del Gobierno en el conflicto de Medio Oriente y un 72% manifestó estar en contra de la guerra en general. “Apoyo total y absolutamente la posición de Estados Unidos y de Israel”, había señalado días atrás el Presidente Javier Milei sobre la guerra y los ataques contra Irán.

El trabajo, realizado por la consultora Zuban Córdoba durante los primeros días de marzo, buscaba indagar la opinión sobre la situación bélica que tiene en vilo a la economía mundial y generó una fuerte suba del petróleo.

Ante la consulta ¿piensa que la posición de Milei en este conflicto representa a todos los argentinos?, un 66,4% manifestó estar en contra, un 20,17% a favor y un 13,1% aseguró no saber.

Al momento de detallar la situación pero dentro del universo de votantes del libertario en balotaje presidencial, la situación cambia: un 53,4% manifestó estar en contra, un 29,2% a favor y un 17,4% aseguró no saber.

Milei respaldó a EEUU en la guerra con Irán: "Estamos parados en el lugar correcto de la historia"

El presidente Javier Milei volvió a expresar su alineamiento internacional con Estados Unidos en el marco de la guerra contra Irán y aseguró que el país “está parado en el lugar correcto de la historia”. Lo hizo durante una entrevista radial, donde defendió la ofensiva militar encabezada por Washington y sostuvo que el conflicto responde a una disputa estratégica por el poder global.

“Hay analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo. Esa argumentación es muy pobre conceptualmente. Lo que importa desde la perspectiva de Estados Unidos es la geopolítica”, sostuvo el mandatario en diálogo con con la señal radial Now 97.9. En ese sentido, consideró que existe “un movimiento claro de Estados Unidos de afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas” y señaló que otro de los factores del conflicto es el terrorismo internacional.

Según Milei, Irán estaba desarrollando su programa nuclear de forma irregular. “Irán estaba enriqueciendo uranio de una manera profunda y poco normal. Estaba desarrollando material nuclear”, afirmó. Además, elogió la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, al asegurar que si no fuera por su "decisión y coraje", Irán hubiera alcanzado un poderío militar que implicaría un riesgo para la zona del Medio Oriente y el resto del mundo”.

El jefe de Estado también acusó al régimen iraní de financiar organizaciones terroristas y de tener presencia en América Latina. “Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional. Tiene vínculos en América con Cuba y Venezuela y desde ahí expandían el terrorismo al resto de la región haciendo todo tipo de ataques a aquellos países que no fueran parte de la mafia nefasta y siniestra que es el socialismo del siglo XXI”, sostuvo, sin brindar ejemplos concretos.

En su análisis del conflicto, Milei destacó la cooperación militar entre Estados Unidos e Israel. Según explicó, los ataques contra objetivos iraníes responden a una estrategia de precisión basada en inteligencia y capacidad militar. “Se notaba con toda claridad la forma de trabajo donde era evidente la inteligencia israelí sumada al potencial bélico de Estados Unidos”, señaló.

El presidente también se refirió al impacto económico del conflicto, al advertir que la escalada militar ya genera presión sobre los precios internacionales. “En su respuesta, Irán atacó a países neutros. Esto está generando presión sobre los precios, con el alza del petróleo y una desaceleración de la actividad”, afirmó, aunque estimó que la guerra podría tener un alcance limitado.

