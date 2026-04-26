El rival "todoterreno" zurdo que puede ser una pesadilla para la Selección argentina en el Mundial 2026

El equipo europeo tiene una pieza clave capaz de cambiar posiciones y liderar desde el fondo con experiencia y precisión.

La Selección Argentina enfrentará a un rival incómodo en el Mundial 2026 : Austria tiene en David Alaba a un futbolista versátil que puede convertirse en una verdadera pesadilla táctica. Su capacidad para adaptarse a distintos esquemas lo vuelve imprevisible para cualquier planteo rival.

El defensor de 33 años , actualmente en Real Madrid , dejó hace tiempo su rol exclusivo como lateral izquierdo para consolidarse como zaguero central , aunque mantiene la capacidad de adaptarse a distintas posiciones dentro del campo. Esa evolución lo transformó en una pieza clave tanto en defensa como en la salida desde el fondo.

Austria llega con una identidad clara basada en presión alta y orden colectivo, pero su funcionamiento gira en gran medida alrededor de su capitán, un jugador que combina experiencia, lectura de juego y calidad técnica para liderar desde el fondo. Su influencia no solo es futbolística, sino también estratégica dentro del equipo.

Cuándo juega Argentina contra Austria por el Mundial 2026

El cruce entre Argentina y Austria se jugará el lunes 22 de junio de 2026, con sede en Dallas y horario de 15:00 (hora argentina), en el marco de la segunda fecha del Grupo J. Más allá del día exacto, el foco está puesto en el desafío futbolístico que plantea el conjunto europeo, especialmente por la presencia de Alaba.

Su rol puede ser determinante en un partido que, en la previa, aparece como uno de los más exigentes de la fase inicial. El austríaco es un defensor moderno: zurdo, con buena salida, capacidad para romper líneas con pases largos y precisión en la circulación. Sus registros recientes marcan un 89,25% de efectividad en pases, un número que refleja su importancia en la construcción del juego.

Además, su experiencia en la élite le permite cumplir múltiples roles. Puede iniciar como central en una línea de cuatro o tres defensores, adelantarse como lateral en fase ofensiva o incluso posicionarse como mediocampista en determinados tramos del partido.

austria futbol Austria apuesta a la presión alta con Alaba como eje desde el fondo.

Esa versatilidad lo convierte en un jugador difícil de referenciar. No solo defiende, sino que también organiza, distribuye y lidera. Con más de 111 presencias internacionales y 15 goles, su influencia trasciende lo posicional y se vuelve estructural dentro del equipo. Para Argentina, el desafío no será solo neutralizarlo, sino evitar que sea el eje desde donde Austria construya su juego.