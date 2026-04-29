29 de abril de 2026 Inicio
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Seguí en vivo la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni en Diputados

En medio de cuestionamientos por su patrimonio y los gastos, que no se relacionan con su declaración jurada, el jefe de Gabinete habla por primera vez en la Cámara baja en una esperada sesión especial para responder preguntas del oficialismo y la oposición.

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Manuel Adorni responde a las más de 4.000 preguntas formuladas por diputados.

Cámara de Diputados
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La sesión, convocada para las 10:30, cuenta con la presencia del presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de funcionarios y militantes de La Libertad Avanza que buscarán respaldar y blindar al exvocero.

El jefe de Gabinete optó por presentarse en Diputados, pese a que podría haber enviado el informe por escrito o incluso exponer en el Senado, como marcaba la lógica de alternancia. La elección de la Cámara baja no pasó desapercibida en el tablero político, en medio de tensiones internas y equilibrios de poder dentro del oficialismo.

Como se volvió habitual en cada sesión durante la gestión libertaria, el Congreso amaneció vallado y con una fuerte presencia de agentes de fuerzas federales en los alrededores. En esta oportunidad, la seguridad será reforzada por la presencia del Presidente y los principales ministros del gobierno.

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Informe de gestión: todas las preguntas de los diputados y las respuesta de Adorni

INFORME 145 HCDN

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