Lionel Messi en la Casa Blanca junto a Donald Trump: el homenaje a Inter Miami, campeón de la MLS El astro argentino se hizo presente en Washington junto al plantel y dirigentes de Las Garzas para ofrecer al líder republicano el trofeo obtenido en 2025. Risas, bromas y una comparación con Pelé que sorprendió a todos.







El saludo que todos esperaban: Messi y Trump en Washington.

El 10 de la Selección argentina, Lionel Messi se hizo presente por primera vez en la Casa Blanca en una visita oficial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump junto al plantel de Inter Miami, quienes fueron homenajeados tras consagrarse en la Major League Soccer 2025.

Embed MOMENTS AGO: President Trump walks out alongside Inter Miami CF co-owner Jorge Mas and Lionel Messi. pic.twitter.com/FOXh7fTPas — Fox News (@FoxNews) March 5, 2026 “Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. Mi hijo [Barron] me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy?’ Le dije: ‘No, tengo muchas cosas que hacer’. Me dijo: ‘Messi’. Es un gran fan tuyo”, arrancó su discurso el mandatario. “Y también de Cristiano Ronaldo… es genial", agregó.

El líder republicano recibió una pelota firmada por el capitán argentino y una camiseta rosa del Inter Miami con el dorsal 47, en alusión a su condición de 47º presidente de los Estados Unidos. Junto a Messi estuvieron figuras como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, ambos fueron felicitados por Trump, el entrenador Javier Mascherano y uno de los propietarios del Inter Miami Jorge Mas.

messi trump trofeo En la Sala Este de la Casa Blanca, donde se desarrolló el homenaje, el mandatario recordó al Cosmos de Nueva York, equipo extinto, donde jugaba el astro brasileño, Pelé: “¿Quién es mejor, él o Pelé?”, chicaneó Trump en comparación al crack rosarino y todos sonrieron.

A meses de celebrarse el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y en medio del conflicto bélico en Medio Oriente, Trump recibió a los campeones del "soccer" del año pasado y felicitó a su capitán: “Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”, valoró el Presidente.