28 de abril de 2026 Inicio
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En medio del escándalo de Manuel Adorni, Javier Milei rebatió: "Meterse con todo el entramado de corrupción en Argentina no es gratis"

En la previa de la exposición del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, el Presidente participó de un debate de economía sobre "Keynes y la Teoría General" en el Palacio Libertad, acompañado por sus colegas Juan Carlos De Pablo y de Adrián Ravier.

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Javier Milei junto a sus colegas Adrián Ravier y Juan Carlos De Pablo.

Javier Milei junto a sus colegas Adrián Ravier y Juan Carlos De Pablo.

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El presidente Javier Milei volvió a defender su programa económico y apuntó contra "el entramado corrupto en Argentina" durante un debate de economía sobre la obra de John Maynard Keynes, que se realizó este martes el Palacio Libertad, en las horas previas a la presentación del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el Congreso.

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En su intervención ante funcionarios del Gobierno y militantes de La Libertad Avanza, el mandatario justificó los múltiples frentes de conflicto abiertos por su administración desde el inicio de la gestión. "Meterse con los empresarios corruptos, los medios corruptos y los periodistas corruptos, es decir, con todo el entramado de corrupción en Argentina, no es gratis", aseguró.

El jefe de Estado aprovechó la temática del encuentro para descalificar los postulados keynesianos con duras definiciones. "La 'Teoría General' de Keynes es una obra escrita a favor de políticos corruptos, mesiánicos, mal paridos, que le arruinan la vida a la gente", sentenció.

Y agregó: "Keynes hizo muchísimo daño. Quiso ser un remedio pero fue peor que la enfermedad. Intelectualmente era un genio, lo que pasa que era un genio del mal. Hizo que los economistas durante 37 años discutiéramos cualquier cosa".

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Sobre los logros de su gobierno, el líder libertario destacó la velocidad del saneamiento en las cuentas públicas. "Discutimos muchas veces con 'Toto' (N. de la R: Luis Caputo, el ministro de Economía) que teníamos un quilombo en el Banco Central, que nadie arregló el déficit fiscal en más de 100 años de historia".

"Y no solo ajustamos y corregimos el desequilibrio, sino que lo resolvimos en un mes. Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia en el menor tiempo posible. Y en el medio sacamos a 14 millones de la pobreza", celebró Milei.

Milei Palacio Libertad
Milei, durante su exposición de este martes en el Palacio Libertad.

Milei, durante su exposición de este martes en el Palacio Libertad.

Javier Milei afirmó que "Europa está al borde del exterminio"

En otro tramo de su exposición, el Presidente analizó la situación internacional y trazó un duro panorama sobre el Viejo Continente. Según su visión, "el quilombo que tiene Europa hoy es porque tenía quebrado el sistema previsional".

Para el mandatario, esta crisis de índole económica se combinó con decisiones demográficas e ideológicas sumamente perjudiciales. Milei afirmó ante el auditorio que los líderes de esa región agravaron su propio escenario porque "mientras proponían la agenda verde asesinando a los niños por nacer, al mismo tiempo promovían el ingreso de extranjeros".

Finalmente, el jefe de Estado concluyó su idea con una severa advertencia sobre el futuro de aquellas naciones a causa de sus determinaciones políticas y migratorias. "Lo quisieron arreglar importando gente. Así está Europa, al borde del exterminio", remató.

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