Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de abril

El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en Banco Nación, luego de una caída de $10 en la rueda del martes, que cortó con una racha de 4 ruedas al alza.
El oficial opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, y se encamina a cerrar el mes al alza.
El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en Banco Nación, luego de una caída de $10 en la rueda del martes, que cortó con una racha de 4 ruedas al alza.
El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la dinámica de recomposición de reservas, que registraron una caída de casi u$s100 millones, a pesar de que la entidad volvió a cerrar con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El organismo terminó su participación en el MLC con una compra neta de u$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en u$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de u$s96 millones.
La divisa estadounidense opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.404,5.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.859.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.502,6, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.447,2.
El dólar futuro cotiza a $1.405,5 para la compra y $1.406 para la venta.