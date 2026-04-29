Se separó una de las mediáticas argentinas más conocidas: "No lo pudieron remontar" La artista comenzó la relación en 2017 y en 2022 decidieron casarse, luego de varios idas y vueltas en el medio. Nueve años después, terminaron su vínculo amoroso. ¿Qué pasó? + Seguir en







Se separó Silvina Escudero. Redes sociales

La artista Silvina Escudero confirmó su separación de Federico, con quien tuvo un vínculo durante nueve años que incluyó casamiento. Sin embargo, todo terminó en las últimas semanas por desgaste, según contó la protagonista.

Fue Pepe Ochoa quien contó en LAM todos los detalles de la ruptura y contó que no es de ahora: "Él se mudó y no intentaron remar la situación. Tuvieron crisis y volvieron, pero ahora decidieron ponerle punto final a su matrimonio".

"El año pasado para esta época le pregunté porque me había llegado el rumor y ella me había dicho que era una crisis, que no se habían separado", agregó en el ciclo de América.

Y contó que intentaron, pero no pudieron: "Pero no la pudieron remontar, él se fue de la casa y se mudó a otro departamento dentro del complejo donde viven en Nordelta. No hay terceros en discordia, tiene que ver con un desgaste"

Mientras que, Ángel de Brito se comunicó con Silvina y ella respondió: "Ella está bien, hace mucho que venían con este tema, es una pareja de 9 años. Cuando volvieron de Brasil tomaron la decisión. Me dijo que no lo sabía nadie, solo su familia".

"Me habló muy bien de él, me dijo que no hay ningún problema, que lo charlaron y sintieron que es lo mejor para cada uno", concluyó.

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