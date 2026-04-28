Preocupación en la Selección argentina: un futbolista clave se lesionó en la previa del Mundial 2026

El jugador sufrió un inconveniente muscular, por lo que quedó descartado para los próximos partidos de su equipo. La Copa del Mundo comenzará el 11 de junio.

El futbolista Nicolás González , quien se desempeña en Atlético de Madrid y habitualmente es convocado por el entrenador Lionel Scaloni a la Selección argentina , sufrió una lesión muscular y su recuperación durará alrededor de un mes, por lo que podría perderse lo que resta de la temporada y llegar con lo justo al Mundial 2026 , que comenzará el 11 de junio.

La Cadena COPE informó que González, quien tiene 28 años, se lesionó durante el entrenamiento de este martes, por lo que permanecerá entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas. De esta manera, recién podría volver a jugar el 30 de mayo en una una hipotética final de la Champions League con Atlético de Madrid.

El atacante llegó al Colchonero a mediados de 2025 y rápidamente se adaptó al esquema del equipo, sumando minutos en LaLiga y en la Champions League . Su despliegue físico y su versatilidad en el frente de ataque convencieron al cuerpo técnico de Diego Simeone .

En tanto, González fue parte del ciclo de Scaloni en la albiceleste y se convirtió en una alternativa habitual dentro del plantel en los últimos años. El delantero participó de convocatorias para Eliminatorias y amistosos internacionales , con presencia sostenida en el recambio ofensivo por las bandas y como opción para aportar despliegue e intensidad en el retroceso.

En este marco, integró planteles campeones: ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024, un recorrido que lo mantuvo en la órbita de la Scaloneta mientras consolida su carrera en Europa.

El hijo de una estrella de Francia podría perderse el debut en el Mundial 2026 frente a la Selección argentina

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, los seleccionados están cada vez en alerta por las lesiones de sus futbolistas que podrían poner en duda su participación en el torneo. En ese caso, el arquero Luca Zidane, hijo del histórico Zinedine Zidane, sufrió una dura lesión en España y podría quedar descartado para el debut de Argelia ante la Selección argentina.

El futbolista del Granada sufrió una conmoción cerebral luego de un choque con el brasileño Thalys, situación que obligó a trasladarlo a un centro médico tras el partido en lo que terminó siendo derrota de su equipo frente al Almería. Ahora, el conjunto español emitió un comunicado oficial sobre el estado de salud del futbolista donde, después de hacerse una serie de estudios, se determinó que, además de la conmoción, tuvo una fractura de mandíbula y mentón.

“El jugador, junto a los servicios médicos del club, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia”, indicaron. Ahora resta definir, junto al cuerpo médico, si el guardameta se someterá a una recuperación sin cirugía. En caso de decidir pasar por el quirófano, esta situación lo dejaría afuera del cierre de la temporada y también de la Copa del Mundo.