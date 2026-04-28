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Wanda Nara debuta en el cine: se conocieron las primeras imágenes de su nueva película

La mediática dio un giro inesperado en su carrera y se lanzó a la pantalla grande de la mano del film ¿Quieres ser mi hijo?, en la que también actuarán primeras figuras como Jean Pierre Noher y Charo López.

¿Quieres ser mi hijo? es el nombre de la película que protagonizará la empresaria.

¿Quieres ser mi hijo? es el nombre de la película que protagonizará la empresaria.

Redes sociales

Wanda Nara debutará en el cine con un papel protagónico. ¿Quieres ser mi hijo? es el título de la película que marcará su ingreso a la pantalla grande, mostrando una faceta inédita de la empresaria y sumando un nuevo capítulo a su carrera. El film contará además con la participación de reconocidas figuras como Jean Pierre Noher y la humorista Charo López, lo que promete un elenco de primer nivel.

El interés por su situación creció a partir de rumores sobre internas dentro del canal.
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Se difundieron las primeras escenas de la película protagonizada por la mediática donde encarnará a Lucía, una mujer de 40 años que se enamora de su joven vecino, interpretado por Agustín Bernasconi, y le pide que simule ser su hijo para conseguir un puesto en una empresa.

El personaje encarnado por Wanda sufrirá una traición de parte de su esposo, interpretado por Jean Pierre Noher, que la obliga a volver a su vida de soltera. En esta nueva etapa, se enreda en una situación romántica con su vecino de 23 años al que le pide que se haga pasar por su hijo para conseguir un empleo. ¿Quieres ser mi hijo? es la pregunta que da título a la película y el eje alrededor del cual se desarrolla toda la trama.

WANDA NARA CINE

El rodaje de la película en la que debutará Wanda Nara comenzó este lunes. Se trata de una comedia romántica familiar con producción internacional que cuenta con la participación de actores de primer nivel como Jean Pierre Noher y la humorista Charo López, entre otros intérpretes.

"Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día; iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días, y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso", expresó la mediática convertida en empresaria en sus redes sociales.

Agustín Bernasconi - Wanda Nara

"Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy; busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más. Este es un nuevo desafío en mi vida y, como todo lo que hago, con muchísima pasión. Siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza y, como siempre, dejo todo en cada cosa que hago", concluyó una orgullosa Wanda Nara tras completar un nuevo casillero en su ascendente carrera.

Mientras avanza el rodaje del film en el que debutará como actriz, Wanda Nara también trabaja en otro proyecto: una serie vertical junto a su expareja Maxi López titulada Triángulo Amoroso. La ficción recrea aspectos de la relación que ambos mantuvieron durante años, incluyendo los conflictos sentimentales y el escándalo con Mauro Icardi, que marcó la ruptura definitiva y el posterior matrimonio de la mediática.

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