Ricardo Darín reveló qué error cometió en los inicios de su carrera: "Estoy arrepentido" El actor repasó sus primeros años en la actuación y detalló cómo el trabajo lo "absorbió" a los 12 o 13 años y dejó la escuela. "Mis padres estaban separados y en mi casa hacía falta ayuda económica", sostuvo. + Seguir en







Ricardo Darín. Revista Gente

Ricardo Darín, protagonista de El Eternauta (2025) y Argentina, 1985 (2022), compartió detalles de su infancia y su comienzo en la actuación al ser consultado por "algún error en su carrera o vida" que le haya dejado una enseñanza. "Tengo varias cosas. La primera es no haber terminado mis estudios", se sinceró.

El actor de 69 años explicó que comenzó a trabajar "desde muy chico", ya que su primera película fue He nacido en la Ribera (1972) junto a Susana Giménez y Arturo Puig, lo que "absorbió" toda su energía y terminó apartándolo de la escuela.

"No me quiero justificar, pero era muy joven, tenía 12, 13, 14 años, mis padres estaban separados y en mi casa hacía falta ayuda económica. Entonces, me absorbió", lamentó el artista para la revista Somos del diario El Comercio de Perú.

Embed - SomosElComercio on Instagram: " En exclusiva para Somos, el actor argentino Ricardo Darín recuerda los momentos de su vida que le dejaron grandes enseñanzas. El actor se encuentra en Lima para una nueva puesta en escena de la obra “Escenas de la vida conyugal” hoy domingo a las 7:30 pm en el Teatro del Pentagonito." View this post on Instagram "Tuve la suerte, ese término es ambivalente, de que me invitaban mucho a trabajar. Entonces, eso me absorbió mucho tiempo y empecé a dejar los estudios. De eso estoy arrepentido", afirmó Darín.

Otro arrepentimiento que tiene el protagonista de La odisea de los giles (2019) es "no haber cuidado más el físico desde temprana edad". "Cuando llegás a mi edad, te das cuenta de que estás tarde para arrancar a cuidarte verdaderamente, a cuidar la máquina, a cuidar el estado físico", consideró el actor.

Las películas en las que participó Ricardo Darín en sus primeros 10 años de carrera 1972 He nacido en la ribera, dirigida por Catrano Catrani. 1977 Así es la vida, dirigida por Enrique Carreras. La nueva cigarra, dirigida por Fernando Siro. 1979 Los éxitos del amor, dirigida por Fernando Siro. La rabona, dirigida por Mario David. La fiesta de todos, dirigida por Sergio Renán. La carpa del amor, dirigida por Julio Porter. Juventud sin barreras, dirigida por Ricardo Montes. 1980 La playa del amor, dirigida por Adolfo Aristarain. La canción de Buenos Aires, dirigida por Fernando Siro. La discoteca del amor, dirigida por Adolfo Aristarain. 1981 Abierto día y noche, dirigida por Fernando Ayala. En 1982 empezó con el teatro al participar de la obra Hasta mañana, si Dios quiere y no grabó ninguna película. Retomó el cine en 1983 con El desquite bajo la dirección de Juan Carlos Desanzo.