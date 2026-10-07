El homenaje de Enzo Fernández a Lionel Messi tras romper en llanto en la despedida del 10

El mediocampista del Manchester City publicó una extensa dedicatoria para su referente, a quien reconoció como el "ídolo de su vida", y también recordó a Nicolás Otamendi, otro de los campeones que cerró su ciclo con la camiseta argentina en el Monumental.

El fuerte abrazo entre Enzo Fernández y Lionel Messi, tras las palabras del 10 durante su despedida en el Monumental.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó una huella especial en Enzo Fernández, quien este miércoles publicó en Instagram un sentido homenaje al capitán. La publicación apareció después del triunfo 3-0 ante Benín en el Monumental, escenario donde el mediocampista se quebró durante el discurso final del rosarino y no pudo contener las lágrimas.

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En su publicación, el futbolista del Manchester City reunió varias fotografías compartidas con Messi y eligió dedicarle unas palabras que resumieron la admiración que siente desde antes de compartir plantel con él, luego de cumplir el sueño de conocerlo, jugar juntos y conquistar títulos importantes con la camiseta argentina.

"Leo: Creo que cualquier frase va a quedar corta. Sos el ídolo de mi vida, pude cumplir el sueño de conocerte, jugar y salir campeón con vos", escribió Fernández. Luego deseó para el futuro: "Solo deseo que puedas disfrutar tu vida". Y cerró con una certeza: "El mejor jugador de la historia es argentino".

Enzo Fernández dedicó un extenso mensaje a Lionel Messi y sumó palabras para Nicolás Otamendi, tras la despedida de los referentes de la Selección argentina.

El mensaje también incluyó a Nicolás Otamendi, otro referente que cerró su etapa con la Albiceleste en la misma noche, a quien Fernández despidió como "General" y agradeció por más de una década compartida, además de destacar el valor de su aporte a la historia construida por la Selección durante los últimos años.

Cristiano Ronaldo le dedicó un mensaje a Lionel Messi después de su último partido con la Selección argentina y destacó la trayectoria del rosarino con la Albiceleste, en una respuesta que apareció en Instagram tras la victoria 3-0 ante Benín y el cierre de su ciclo como jugador de la Scaloneta en el estadio Monumental.

El fuerte abrazo entre Enzo Fernández y Lionel Messi, tras las palabras del 10 durante su despedida en el Monumental.

Cristiano Ronaldo dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi tras el último partido del 10 con la Selección argentina. Instagram: /leomessi

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", escribió el delantero portugués en los comentarios de la publicación que Messi compartió después de su despedida.

Cuti Romero despidió a Messi y Otamendi tras su retiro de la Selección

Cristian "Cuti" Romero también despidió a Lionel Messi y Nicolás Otamendi con un emotivo mensaje en redes sociales, donde destacó el privilegio de haber compartido tantos años con ambos referentes de la Selección argentina y el lugar que ocuparon durante una etapa histórica para la Albiceleste.

Sobre Messi, el defensor escribió: "Hoy termina una etapa el más grande de la historia de nuestro país y de este deporte", y resaltó que hizo realidad numerosos sueños y dejó "un legado que va a quedar para siempre"; además, aseguró: "No se va a repetir algo igual".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Romero (@cutiromero2)

Para Otamendi, Romero tuvo palabras igualmente especiales y recordó todo lo vivido junto al experimentado defensor: "Gracias por cada batalla, cada abrazo y cada momento compartido. Me hiciste crecer muchísimo, dentro y fuera de la cancha", antes de definirlo como "uno de los más grandes de la historia de esta camiseta".