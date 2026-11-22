Lo que percibimos mediante los sentidos no es la totalidad de la realidad, sino que toda la existencia proviene de una única conciencia que se manifiesta de distintas maneras.

Incluso cuando no hay pensamientos, permanece la capacidad de darse cuenta de lo que ocurre.

Aquello que percibimos mediante los sentidos no sería la totalidad de la realidad.

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Toda la existencia proviene de una única conciencia que se manifiesta de distintas maneras.

La conciencia es el observador.

Existe una diferencia entre pensar y darse cuenta de que estamos pensando.

Te propongo cerrar los ojos y observar lo que aparece: oscuridad, luces o imágenes.

¿Quién está percibiendo todo eso?

La enseñanza es que, incluso cuando no hay pensamientos, permanece la capacidad de darse cuenta de lo que ocurre.

La conciencia sería, entonces, ese observador interior que permanece presente.