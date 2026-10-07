Se actualizó el Ranking FIFA: en qué posición quedó la Selección argentina tras los amistosos

Luego de la ventana internacional que ocurrió entre septiembre y octubre, la FIFA actualizó este miércoles la clasificación mundial masculina y ubicó a la Selección argentina en el segundo puesto, detrás de España, después de los tres triunfos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín y de los 338 partidos disputados por equipos nacionales en las últimas semanas.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni conservó su lugar, aunque quedó más lejos del líder europeo, que sumó cuatro victorias en la Nations League. La diferencia responde también al peso de los rivales enfrentados y dejó a Argentina con 1972,80 puntos contra 2011,57 de España en la clasificación.
Francia completó el podio con 1958,86 unidades e Inglaterra mantuvo la cuarta posición, mientras Portugal protagonizó el principal movimiento dentro del Top 10, ya que avanzó dos lugares hasta el quinto puesto y superó a Brasil y Marruecos en la tabla de la clasificación mundial masculina global.
El seleccionado portugués quedó con 1807,69 puntos, apenas por encima de Brasil y Marruecos, que retrocedieron al sexto y séptimo lugar, respectivamente. Más abajo, Suiza avanzó hasta el duodécimo puesto, en tanto que Alemania cayó al decimotercero y Croacia al decimocuarto lugar en esta actualización de octubre.
Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras los amistosos de octubre
La Albiceleste tendrá su próxima ventana internacional entre el 9 y el 17 de noviembre, cuando volverá a reunirse para afrontar nuevos compromisos. Por ahora, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó los rivales que tendrá el equipo de Lionel Scaloni durante esa jornada de este año.
Los partidos de noviembre abrirán una etapa distinta después de la despedida de Lionel Messi, quien cerró su ciclo con 21 años de presencia en el seleccionado. La renovación tendrá una base conocida, con futbolistas como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul de cara al cierre del año.
Los titulares de la Selección argentina frente a Benín, en un partido amistoso especial por la despedida de Lionel Messi.
Instagram: /afaseleccion
El cuerpo técnico también deberá repartir responsabilidades entre referentes y nuevas apariciones para sostener una identidad competitiva sin su capitán histórico, mientras define variantes tácticas para los próximos desafíos y espera completar un calendario internacional que todavía tiene detalles por resolver antes de la siguiente reunión del plantel argentino.