Se actualizó el Ranking FIFA: en qué posición quedó la Selección argentina tras los amistosos La clasificación global publicada por el organismo mide el desempeño de cada combinado nacional a nivel mundial y ordena a los mejores del planeta. La actualización arrojó los resultados de la última ventana y dejó varios movimientos entre las principales selecciones. Cómo quedó la Scaloneta. Por Agregar C5N en









Lionel Messi durante la final del Mundial 2026, frente a España. Web

Luego de la ventana internacional que ocurrió entre septiembre y octubre, la FIFA actualizó este miércoles la clasificación mundial masculina y ubicó a la Selección argentina en el segundo puesto, detrás de España, después de los tres triunfos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín y de los 338 partidos disputados por equipos nacionales en las últimas semanas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni conservó su lugar, aunque quedó más lejos del líder europeo, que sumó cuatro victorias en la Nations League. La diferencia responde también al peso de los rivales enfrentados y dejó a Argentina con 1972,80 puntos contra 2011,57 de España en la clasificación.

Francia completó el podio con 1958,86 unidades e Inglaterra mantuvo la cuarta posición, mientras Portugal protagonizó el principal movimiento dentro del Top 10, ya que avanzó dos lugares hasta el quinto puesto y superó a Brasil y Marruecos en la tabla de la clasificación mundial masculina global.

El seleccionado portugués quedó con 1807,69 puntos, apenas por encima de Brasil y Marruecos, que retrocedieron al sexto y séptimo lugar, respectivamente. Más abajo, Suiza avanzó hasta el duodécimo puesto, en tanto que Alemania cayó al decimotercero y Croacia al decimocuarto lugar en esta actualización de octubre.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras los amistosos de octubre La Albiceleste tendrá su próxima ventana internacional entre el 9 y el 17 de noviembre, cuando volverá a reunirse para afrontar nuevos compromisos. Por ahora, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó los rivales que tendrá el equipo de Lionel Scaloni durante esa jornada de este año.