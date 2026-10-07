"No te vayas, pensalo una vez más": la canción con la que el plantel despidió a Lionel Messi en el micro Nicolás Otamendi compartió imágenes de la intimidad del traslado rumbo al Monumental, donde los jugadores cantaron un emotivo tema dedicado al capitán antes del amistoso ante Benín. Por Agregar C5N en









El rosarino se despidió junto a su familia y a los campeones del mundo y la Selección argentina.

La histórica jornada vivida en el Estadio Monumental durante el triunfo 3-0 de la Selección Argentina ante Benín, que marcó la despedida oficial de Lionel Messi tras 21 años en la Selección argentina, dejó momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha. Horas después del encuentro, el defensor Nicolás Otamendi reveló una grabación exclusiva de la intimidad de la delegación nacional durante el traslado en micro desde el predio de la AFA en Ezeiza hacia el estadio en Núñez.

En el video difundido a través de Instagram por el defensor central -quien también disputó su último partido con la Albiceleste y convirtió un gol tras un centro de Leo-, se aprecia el clima festivo con el que los futbolistas intentaron distender al capitán. Al ritmo del clásico cuarteto "Beso a Beso" de La Mona Jiménez, el plantel completo se unió en una canción especialmente adaptada para la ocasión. La arenga principal estuvo liderada por Rodrigo De Paul, quien cantó la letra leída desde la pantalla de su teléfono celular.

Esta historia que posteó Nicolás Otamendi en el camino de la Selección al Monumental. Uf. pic.twitter.com/9j5gFmU2Tg — JS (@juegosimple__) October 7, 2026 El emotivo cántico, ideado por los integrantes de la Scaloneta expresaba: "Leo Messi, te queremos cantar, sos eterno, como lo de Qatar; no te vayas, pensalo una vez más, te lo pide todo el Monumental". El estribillo, con una estructura similar a la canción empleada en su momento por la hinchada de River para despedir a Marcelo Gallardo, provocó las lágrimas del astro rosarino, quien previamente no había podido contener el llanto al observar a los cientos de hinchas congregados en las inmediaciones de Ezeiza.

Ya en el terreno de juego, el capitán brindó una actuación destacada al aportar dos asistencias y un gol de penal para sellar la victoria. A sus 39 años, Messi cerró un ciclo histórico de 208 partidos y 126 goles, habiendo conquistado el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima, la medalla dorada olímpica en Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 en 2005.