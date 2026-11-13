13 de noviembre de 2026 Inicio
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Lionel Messi vuelve al Monumental con el Inter Miami en medio de fuertes rumores: ¿se retira del fútbol?

El capitán rosarino enfrentará a River el próximo 19 de enero en un amistoso internacional que podría marcar un cierre de ciclo con el equipo estadounidense.

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El rosarino podría disputar uno de sus últimos encuentros en Núñez.

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Julián Álvarez en pleno entrenamiento con la Selección argentina en Ezeiza.
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El encuentro del excapitán de la Selección argentina en el Estadio Monumental, en el barrio de Núñez, podría marcar el final de la carrera deportiva del astro del fútbol en el equipo estadounidense.

Anunciado bajo el título Un encuentro Monumental, el evento formará parte de la pretemporada de ambos equipos y significa la vuelta del rosarino a la Argentina a nivel clubes, tras su ida del seleccionado argentino de fútbol.

Desde la organización del amistoso aseguran que la visita a Buenos Aires será como un cierre de ciclo con Las Garzas, que compite en la Major League Soccer (MLS) con Messi como su capitán y la máxima figura.

A través de su cuenta personal de Instagram, Messi compartió la imagen con la que se anunció el amistoso, donde aparece en el medio; del lado derecho están los representantes de su equipo, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro. En la izquierda, aparecen los jugadores del Millonario: Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Gonzalo Montiel y Thiago Almada.

Messi vuelve a jugar en la Argentina

Lionel Messi volverá a jugar en la Argentina con el Inter Miami en un partido amistoso frente a River Plate. El encuentro será el 19 de enero de 2027 en el Estadio Monumental, en Buenos Aires, y marcará dos hitos: la primera vez que el rosarino pise territorio argentino vistiendo la camiseta de un club, y su regreso al estadio de Núñez tras su despedida de la Selección argentina el pasado 6 de octubre de 2026.

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