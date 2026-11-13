Lionel Messi vuelve al Monumental con el Inter Miami en medio de fuertes rumores: ¿se retira del fútbol? El capitán rosarino enfrentará a River el próximo 19 de enero en un amistoso internacional que podría marcar un cierre de ciclo con el equipo estadounidense. Por Agregar C5N en









El rosarino podría disputar uno de sus últimos encuentros en Núñez. Redes sociales

La confirmación del partido amistoso entre River y el Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, para el martes 19 de enero de 2027 disparó la euforia de los fanáticos del rosarino. Esta podría ser la última vez que el 10 juegue en suelo argentino, en medio de fuertes rumores sobre su retiro definitivo del fútbol.

El encuentro del excapitán de la Selección argentina en el Estadio Monumental, en el barrio de Núñez, podría marcar el final de la carrera deportiva del astro del fútbol en el equipo estadounidense.

Anunciado bajo el título Un encuentro Monumental, el evento formará parte de la pretemporada de ambos equipos y significa la vuelta del rosarino a la Argentina a nivel clubes, tras su ida del seleccionado argentino de fútbol.

Desde la organización del amistoso aseguran que la visita a Buenos Aires será como un cierre de ciclo con Las Garzas, que compite en la Major League Soccer (MLS) con Messi como su capitán y la máxima figura.

A través de su cuenta personal de Instagram, Messi compartió la imagen con la que se anunció el amistoso, donde aparece en el medio; del lado derecho están los representantes de su equipo, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro. En la izquierda, aparecen los jugadores del Millonario: Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Gonzalo Montiel y Thiago Almada.