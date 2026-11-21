Dolly Parton inmortal: el histórico récord que alcanzó tres meses después de su fallecimiento Tras el fallecimiento de la artista country, su música experimentó un alza considerable en plataformas digitales. Agregar C5N en









El clásico tema de 1973 ingresó de forma oficial al selecto club de las mil millones de escuchas en la plataforma. Redes sociales

La cantante de country Dolly Parton, fallecida el pasado agosto, logró un récord póstumo en Spotify. Su icónica canción Jolene superó el viernes pasado los 1.000 millones de reproducciones en la plataforma.

"Jolene ha entrado de forma oficial en el Club Spotify de los 1.000 millones", publicó en Instagram la sobrina de la cantante, Danielle Parton, quien aceptó este reconocimiento en su honor como embajadora oficial de marca de su patrimonio.

El clásico de 1973, incluido en su álbum de 1974 de título homónimo, relata el pedido de una mujer a otra, llamada Jolene, tan hermosa y seductora que parece capaz de conquistar a cualquiera, para que no le quite al hombre que ama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danielle Parton (@daniellepartonofficial) La leyenda de la música country falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una corta batalla contra el cáncer. Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, anunció su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete como parte de una petición de la propia cantante para dar el anuncio de esa manera, según la agencia EFE.