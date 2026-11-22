Este jueves el Senado trata la reforma política y buscará suspender las PASO. Afirman que tienen los votos, pero igual no descartan sorpresas. Un día antes, Santilli tiene que ir a ese recinto a dar su primer informe de gestión. Esta semana el INDEC dará a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica del último trimestre. "Riesgo país y recesión" se postula como título para el último tramo del año.

Una vez despedido el papa León XIV del país y después de Sudamérica, el Gobierno tuvo una semana incansable donde buscó activar todos los mecanismos posibles para recuperar la agenda. Entre otras cosas para que se deje de hablar del malestar del grueso de la sociedad luego de la lupa que puso la visita papal sobre esos temas y después para gambetear las 72 horas que tuvo la economía en rojo con aumento del riesgo país y del dólar. Los dos factores que -por más que sean negados cuando no conviene- la Rosada y el ministerio de Economía miran como sus termómetros principales.

La apuesta fue apurar la búsqueda de consensos para conseguir dictamen en el Senado este último miércoles y así avanzar con la reforma política que se propuso el oficialismo. Y que por más que tiene varios puntos, la búsqueda central es poder suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ya no eliminarlas como pretendía, sino que simplemente no estén a nivel nacional el próximo año.

Sin duda un tema que logró arrastrar la agenda, primero porque, para conseguir las diez firmas necesarias y que el proyecto quede listo para ir al recinto de la Cámara alta este próximo jueves, tuvo que sacar el artículo que pretendía habilitar las listas colectoras (para que boletas de legisladores de distintos armados puedan acompañar de igual manera listas de categorías superiores) y, segundo, por la desprolijidad con la que se consiguió ese dictamen.

Lo pasaron "a la firma" y estuvieron hasta el cierre de la jornada, post trabajo de Comisión de Asuntos Constitucionales, buscando las dos voluntades que faltaban.

Finalmente firmaron once senadores: Agustín Coto, Patricia Bullrich, Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta, Luis Juez y Belén Monte de Oca del oficialismo junto con los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez. En disidencia lo hicieron sobre el final el correntino Carlos "Camau" Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo y el catamarqueño Flavio Fama.

Las modificaciones que pretenden más distancia con el electorado

Con respecto a las modificaciones, La Libertad Avanza (LLA) se tuvo que conformar con mucho menos de lo que quería, pero logró algunos puntos de su interés. La eliminación de la veda electoral para eventos sociales, culturales y comerciales en la previa del comienzo de la jornada electoral quedó aceptada. Además de que se fijó que el debate presidencial solamente será obligatorio en caso de que haya balotaje.

También impuso la reducción del 50% al financiamiento público para las campañas electorales de todos los espacios en competencia, algo que ya se le está cuestionando al Gobierno, que solo por manejar los recursos y la agenda de gestión amplía la brecha de desigualdad para el resto de las fuerzas.

A eso se suma que los representantes parlamentarios del Mercosur sean designados por acuerdos entre los legisladores nacionales y las legislaturas provinciales. Y por último el régimen de Ficha Limpia -empujado por el PRO, que lo pidió para cerrar acuerdo-, que prohíbe las candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos.

Todos los puntos, que primero deben ser aprobados en el Senado y luego pasar por Diputados, alejan en mayor o menor medida a la ciudadanía del acto cívico e impulsan la desconexión con la oferta y las propuestas de los candidatos. Y el concepto de democracia de baja intensidad se pondrá en debate los próximos días.

Lo que no lograron e intentaron disimular por el interés que tenían en la Rosada al respecto es todo lo vinculado al endurecimiento para mantener la personería jurídica de los partidos políticos.

Por estas horas, en Balcarce 50 y en el bloque de senadores libertarios afirman que cuentan con 38 o 39 manos seguras para avanzar con la reforma. Necesitan 37. Pero abren el paraguas y reconocen que están justos.

Igual la jefa de bancada, Patricia Bullrich, está tranquila: si los votos dan, sabe que se lleva la cucarda de haber empujado para que salga el dictamen, cosa que no se estaba logrando. Y si la votación falla, ya tiene responsable. Hace semanas corre la versión de que "Santilli es quien tiene que conseguir los apoyos de los gobernadores".

El dato: Diego Santilli, jefe de Gabinete, se presentará este próximo miércoles en la Cámara alta para dar su primer informe de gestión. Desde junio del año pasado, cuando se hizo presente el exfuncionario Guillermo Francos, que el Ejecutivo no rinde cuentas ante el Congreso. La oposición ya mandó más de 1.600 preguntas.

A eso se suma la chance de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acelere y convoque a sesión para el mismo jueves 26 de noviembre para abordar el Presupuesto 2027 junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que se les cayó en la última sesión fallida del del miércoles, donde LLA no consiguió quorum.

En paralelo, este martes el INDEC dará a conocer el dato correspondiente al tercer trimestre del año del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que confirmará la recesión en la que está el país en términos de producción y comercial. Algo que, según revelan analistas económicos, muestra una nueva "paradoja" de la economía local, porque se da en medio de los muy cuestionados superávits fiscal y comercial.

"Existe un vínculo muy directo entre un riesgo país que sube y una crisis cambiaria": el análisis del economista Alejandro Vanoli sobre la semana negra para el Gobierno. En vivo en https://t.co/nf4ZfJsMc2 https://t.co/UwTOIPYqei — C5N (@C5N) November 21, 2026

El peronismo hace cálculos y mantiene acuerdos

Mientras tanto, el peronismo no deja de hacer sus cálculos y a la exposición del "plan económico que no cierra para el bolsillo de la gente", creen que el oficialismo puede lograr suspender las PASO y que eso va a generar internamente en ese espacio que la centralidad de la "selección de candidatos se traslade a las primarias bonaerenses en agosto del próximo año". De ahí esperan que, según qué tribu avance en esa competencia, luego se logre el impulso "para consolidar la candidatura presidencial del peronismo en octubre". Muchas provincias, incluida Buenos Aires, van a mantener esa instancia a nivel distrital.

"Gerardo Zamora, Sergio Uñac y Natalia De la Sota": Sergio Massa mencionó a tres posibles candidatos a presidente del peronismohttps://t.co/FThqPLwAnn — C5N (@C5N) November 18, 2026

Por otro lado, este sábado se confirmó el acuerdo al que los distintos espacios del peronismo bonaerense habían llegado cuando el gobernador Axel Kicillof quedó al frente del PJ provincial.

Máximo Kirchner asumió como titular del Congreso partidario, clave para todo lo que es armado electoral desde el ámbito institucional de cara al 2027. Además de que los roles quedaron distribuidos de manera equitativa entre el sector del diputado nacional, el del gobernador y también el de la Liga de intendentes, que viene creciendo y profundizando el diálogo con ambos dirigentes más Sergio Massa.

En la línea de las vicepresidencias, el primer lugar quedó en manos del intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, seguido por Carlos Bianco en la vicepresidencia segunda. El tercer puesto fue ocupado por Cristina Álvarez Rodríguez, mientras que el intendente de Pilar, Federico Achával, quedó a cargo de la vicepresidencia cuarta.

Congreso del PJ bonaerense.

Respecto a las secretarías, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, asumió la Secretaría General acompañado por Gastón Granados en la prosecretaría. Por otro lado, Daniela Vilar quedó al frente de la Secretaría Administrativa con Carlos Eduardo Balor como prosecretario, y Lucía Portos hizo lo propio en la Secretaría de Actas junto a Lauro Grande en la prosecretaría. Además, la Secretaría de Acción Legislativa fue designada para Julio Pereyra, con Edgardo Depetri ocupando la prosecretaría de esa área. Y los cuatro representantes ante el PJ nacional son Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Teresa García y Verónica Magario.